Orlen bierze prasę

PKN Orlen poinformował w poniedziałek 7 grudnia o przejęciu jednej z największych grup wydawniczych w Polsce – Polska Press, wydawcy 20 dzienników regionalnych i 120 tygodników lokalnych. Kwoty transakcji nie ujawniono.

PKN Orlen poinformował o przejęciu grupy Polska Press od niemieckiej grupy Verlagsgruppe Passau.

Polska Press to wydawca 20 dzienników regionalnych i 120 tygodników lokalnych.

W 2019 r. koncern wydawniczy osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

Płocki koncern przejmuje jednego z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. Polska Press, którego właścicielem jest niemiecka grupa Verlagsgruppe Passau, posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych (m.in. "Dziennik Bałtycki", "Głos Pomorza", "Polska Times", "Głos Wielkopolski", "Dziennik Zachodni" oraz "Gazeta Krakowska") oraz blisko 120 tygodników lokalnych.



Zobacz też: Orlen przejmie Polska Press? Giełda już reaguje



Portfolio Grupy to także 500 witryn online, co czyni ją liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku.



zobacz też: Nowa strategia PKN Orlen. 140 mld zł na inwestycje

Rozwój detalu

- Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności. Na bazie Sigma Bis zbudowaliśmy od podstaw profesjonalną agencję mediową, która sukcesywnie zdobywa nowych klientów, w tym komercyjnych. Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce. Z kolei dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data. Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN Orlen do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.



W swojej strategii do 2030 koncern zapowiada, że będzie rozwijał sprzedaż detaliczną poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch. Jak podkreśla spółka pozyskanie Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów.

Orlen niczym Amazon

Orlen tłumaczy w komunikacie, że tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend. Jako przykład wymienia, zakup "Washington Post" przez założyciela i prezesa Amazon.com.



- W 2018 roku AT&T, amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, zakupiło koncern medialny Time Warner. Z kolei w 2016 r. globalna firma elektroniczna Arrow Electronics zakupiła UBM (teraz Informa) czyli całą platformę mediów drukowanych i internetowych w obszarze elektroniki. Jeszcze w 2015 roku duża amerykańska firma telekomunikacyjna Verizon za kwotę 4,4 mld dol. przejęła spółkę internetową AOL. Dwa lata później ten sam telekom za 4,5 mld dolarów przejął inny portal internetowy Yahoo – czytamy również w komunikacie koncernu.