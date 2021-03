Orlen bliżej przejęcia PGNiG. Komisja Europejska już się nie wtrąci

Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen może przyspieszyć. Komisja Europejska przekazała sprawę koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co znacznie ułatwi cały proces.

Budowa multienergetycznego koncernu

Z kolei Prezes UOKiK co do zasady właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy, mogą złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, jeżeli ten wyrazi zgodę na ocenę skutków danej transakcji.Tak jest w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez grupę Orlen spółek należących do grupy PGNiG. Polega ona na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG.Jak informuje UOKiK, postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez Prezesa Urzędu po formalnym złożeniu wniosku do Urzędu. To pierwszy przypadek w 2021 r., kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy.Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do Prezesa UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, Prezes Urzędu może wydać zgodę na jej dokonanie, uzależnić ją od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków lub zakazać transakcji. Na stronie internetowej UOKiK zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Prezesa Urzędu postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.Realizowane przez PKN Orlen fuzje to element strategii budowy multienergetycznego koncernu. Jak podkreśla Orlen, w wyniku integracji aktywów, tj. przejętej już Grupy Energa, a także Grupy Lotos i PGNiG, łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł, a zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów plasowałby się na poziomie ok. 20 mld zł rocznie."Osiągnięty w ten sposób efekt skali ułatwiłby połączonemu podmiotowi skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. Duży koncern miałby też dostęp do tanich źródeł finansowania, co dziś nie jest dostępne dla każdej z tych firm oddzielnie" - tak w lipcu 2020 r. argumentował ogłoszone plany przejęć Orlen.PKN Orlen podkreślał przy tym, że jego akwizycje, w tym także planowane przejęcie Grupy PGNiG, "wpisują się w światowe trendy". Wskazywał jednocześnie, że "Grupa Orlen dąży do tego, aby zostać biznesowym liderem zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej".