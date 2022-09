Orlen buduje sieć wodorowych stacji

Po Krakowie, gdzie już działa pierwsza stacja tankowania wodoru, Orlen planuje kolejne inwestycje w tego typu obiekty. W sumie do 2030 r. w swojej sieci chce mieć ponad 100 wodorowych stacji i to nie tylko w Polsce.

Bielsko-Biała, Gorzów Wielkopolski, Warszawa i Piła to kolejne miasta, w których PKN Orlen chce otworzyć ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. Koncern otrzymał na ten cel ponad 60 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

Pierwszą w Polsce stację wodorową, przeznaczoną dla potrzeb komunikacji miejskiej, Orlen otworzył w czerwcu w Krakowie.

W przyszłym roku do użytku zostaną oddane obiekty w Poznaniu i Katowicach. W planie jest również budowa stacji tankowania wodoru w Wałbrzychu.

- Budujemy nowoczesną gospodarkę wodorową w Europie. Nasz projekt znalazł się w prestiżowym gronie 24 europejskich przedsięwzięć objętych dofinansowaniem wspierającym rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. To potwierdza, że ścieżka wyznaczona przez naszą strategię wodorową jest właściwym kierunkiem rozwoju zrównoważonego biznesu. Nie zwalniamy tempa, bo wiemy, że wodór to przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace związane z jego wdrażaniem w transporcie, wzmacniając w ten sposób naszą pozycję na europejskim rynku. Budujemy kolejne stacje tankowania wodoru, równolegle nawiązując współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi, które będą potencjalnymi odbiorcami tego przyjaznego środowisku paliwa – mówi cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Pierwsze wodorowe stacje Orlenu w przyszłym roku, docelowo 100 stacji w sieci

Pięć nowych stacji tankowania wodoru, które powstaną w ramach przyznanego dofinansowania drugiej fazy projektu „Clean cities – hydrogen mobility in Poland, będzie przeznaczone do zasilania środków komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych.

Zgodnie z założeniami stacje w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku.

Natomiast już w drugiej połowie 2023 roku otwarte zostaną stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach, na których budowę PKN Orlen otrzymał dofinansowanie z CEF Transport Blending Facility w ubiegłym roku, w ramach pierwszej fazy projektu „Clean cities – hydrogen mobility in Poland". Będą to ogólnodostępne, całodobowe obiekty, przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu. Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

Pierwsza, pilotażowa stacja tankowania wodoru w Krakowie tylko do komunikacji miejskiej

W ramach pilotażu w tym roku koncern uruchomił swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru w Krakowie. Wodór pochodzący z biorafinerii Grupy ORLEN w Trzebini napędza ogniwa autobusu zeroemisyjnego testowanego w krakowskiej komunikacji miejskiej. Tylko w pierwszym tygodniu autobus zatankował wodór 6 razy i przejechał na nim 800 km z zerową emisją CO2. Do tej pory na potrzeby krakowskiego autobusu PKN ORLEN dostarczył już blisko 750 kg wodoru.

Budowy swojej sieci stacji tankowania wodoru Orlen tak naprawdę nie rozpoczyna w Polsce. Koncern posiada już dwie takie stacje w Niemczech.

Wodór ma być paliwem głównie dla komunikacji miejskiej i pojazdów ciężarowych, tu koncern widzi największy potencjał tych technologii. Jednak to tylko część strategii wodorowej Orlenu. Zgodnie z przyjętą w lutym 2022 r. strategią wodorową do 2030 roku koncern w ciągu najbliższych lat chce przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje w rozwój nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych.

Strategia ta ma być realizowana w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka.