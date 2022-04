Orlen chce inwestować w energetykę na Litwie

Rząd Litwy ogłosi wkrótce aukcję na budowę morskich farm wiatrowych o mocy 700 MW na szelfie w litewskiej części Bałtyku. Zamierza do niej przystąpić Grupa Orlen.

Orlen analizuje również możliwość zainwestowania w lądowe farmy wiatrowe, które byłyby zlokalizowane przy rafinerii w Możejkach. Ich łączna moc mogłaby wynieść 57 MW. Obecnie koncern przygotowuje się do podjęcia decyzji w tej sprawie.

O tych planach Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, poinformował podczas spotkania z premier Litwy Ingrid Šimonytė, premier Litwy. Przedstawił też inne główne strategiczne cele, których realizacja wzmocni gospodarki obu państw, a przede wszystkim „bezpieczeństwo energetyczne tej części Europy”. Rozmowy dotyczyły m.in. dalszego rozwoju rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach i planowanych przez koncern inwestycji w energetykę wiatrową, wodór, a także małą energetykę jądrową.

- Litwa jest dla nas ważnym partnerem biznesowym, zacieśniamy relacje z nią, otwierając się na nowe możliwości współpracy, szczególnie w sferze energetycznej – powiedział prezes Obajtek. - Trudne czasy, w których obecnie działamy, stanowią nie tylko wyzwanie, ale też dużą szansę dalszego rozwoju.

W orlenowskie plany rozwoju energetyki wiatrowej na Litwie wpisuje się też możliwość zainwestowania w produkcję zielonego wodoru. Koncern dostrzega także potencjał do rozwoju małej energetyki jądrowej, który zaprezentował stronie litewskiej. „Realizacja tych przedsięwzięć byłaby kolejnym krokiem w transformacji energetycznej Grupy Orlen i osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 r., a jednocześnie wzmocniła bezpieczeństwo energetyczne Litwy”, informuje zarząd w komunikacie.

Patrz też: Pierwszy reaktor już w 2029 r.

Koncern podjął już konkretne działania w tym kierunku. Należąca do grupy rafineria Orlen Lietuva jako jedyna w regionie bałtyckim już w pełni zrezygnowała z dostaw rosyjskiej ropy. Obecnie pozyskuje surowiec głównie z Morza Północnego, a także z Zatoki Perskiej i Afryki Zachodniej. Dostawy ropy do Możejek odbywają się drogą morską przez Butyngę, gdzie znajduje się terminal ropy naftowej należący do Orlen Lietuva.

W rafinerii w Możejkach koncern zamierza także zrealizować inwestycję – wartości 641 mln euro – w pogłębiony przerób ropy. Jej realizacja zwiększy uzysk produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc, a tym samym rentowność rafinerii.

Patrz też: W Możejkach powstanie instalacja pogłębionego przerobu ropy. Jest umowa Orlen Lietuva z Petrofac

Obecnie koncern jest na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i przyczyni się wówczas do wzrostu EBITDA Grupy Orlen nawet o ok. 68 mln euro rocznie.