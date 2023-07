Orlen chce współpracować z BP także przy transformacji energetycznej

Orlen, który podpisał umowę z bp na dostawę w ciągu roku do 6 mln ton ropy z Morza Północnym, nie wyklucza współpracy z BP w innych obszarach, w tym transformacji energetycznej - poinformował prezes Daniel Obajtek. Zapewnia, że grupa ma zabezpieczony gaz na sezon zimowy 2023/24.

BP gwarantuje wysoką jakość surowca i stabilne dostawy. Umowa, którą zawarliśmy zakłada dostawy do 6 mln ton ropy naftowej z Morza Północnego. Stanowi to około 15 proc. całego naszego zapotrzebowania - powiedział prezes Daniel Obajtek.

Umowa z BP może być potencjalnie punktem wyjścia do naszej dalszej współpracy, także w innych obszarach, np. związanych z zaangażowaniem obu firm w transformację energetyczną - wskazał.

Realizując wspólnie różne projekty, mamy szansę zawiązać naprawdę silny i trwały sojusz - wyjaśnił.

"BP to solidny partner, który gwarantuje wysoką jakość surowca i jego stabilne dostawy. Umowa, którą zawarliśmy, będzie obowiązywała przez rok i zakłada dostawy do 6 mln ton ropy naftowej z Morza Północnego. Stanowi to około 15 proc. całego naszego zapotrzebowania, które w systemie w sumie wynosi około 46 mln ton" - powiedział prezes Daniel Obajtek.

Surowiec w ramach kontraktu z BP będzie dostarczany do rafinerii Orlenu w Polsce poprzez Naftoport w Gdańsku, a do rafinerii na Litwie poprzez terminal w Butyndze.

"Umowa z BP może być potencjalnie punktem wyjścia do naszej dalszej współpracy, także w innych obszarach, np. związanych z zaangażowaniem obu firm w transformację energetyczną. Realizując wspólnie różne projekty, mamy szansę zawiązać naprawdę silny i trwały sojusz" - powiedział prezes Orlenu.

W ramach strategii dywersyfikacji Orlen buduje swój portfel importowy w oparciu o dostawy ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego, a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

Ze złóż na Morzu Północnym Orlen odbiera takie gatunki ropy, jak: Forties, Oseberg, Johan Sverdrup, Troll, Grane, Brent czy Ekofisk. Z kolei z Afryki Zachodniej sprowadzana jest ropa Forcados i Bonny Light. W koszyku dostaw Grupy Orlen znajdują się też gatunki WTI, Bakken i Mars wydobywane w Stanach Zjednoczonych.

Orlen jest zabezpieczony jeśli chodzi o gaz ziemny, również na sezon zimowy 2023/24

Prezes Obajtek zapewnia, że koncern jest zabezpieczony jeśli chodzi o gaz ziemny, również na sezon zimowy 2023/24.

"W pełni zabezpieczyliśmy wolumeny gazu na przyszłą zimę. Systematycznie wypełniamy Baltic Pipe i cały czas zwiększamy wydobycie. Zawarliśmy także kontrakty na dostawy LNG" - powiedział.

Dodał, że w przypadku gazu grupa Orlen również wprowadziła dywersyfikację.

"Dzięki połączeniu w jeden silny koncern mamy większe możliwości działania i zabezpieczenia surowca. W pełni wykorzystując efekty synergii ze zrealizowanych połączeń, możemy m.in. łatwiej zarządzać zakupami. To umożliwiło nam zaoferowanie odbiorcom końcowym tańszego gazu" - powiedział prezes Orlenu.

"Od stycznia obniżyliśmy cenę gazu o ponad 70 proc. Od 1 lipca klienci biznesowi będą płacić 239,85 zł za MWh" - dodał.

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, obniży w lipcu 2023 roku cenę gazu dla klientów rozliczających się według cennika "Gaz dla Biznesu" do 239,85 zł/MWh.