Orlen coraz bliższy wycofania Energi z giełdy

Już 90,92 proc. udziałów w Enerdze ma PKN Orlen. Oznacza to, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu koncernowi udało się skupić kolejne 10,91 proc. akcji energetycznej firmy.

Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39 proc. mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach Grupy. Aż 47 proc. wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. pochodziło z OZE. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Wpisuje się to w plany PKN Orlen rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Podobnie jak zaangażowanie się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka, w której zostanie zastosowana technologia gazowa.Aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w zapowiedzianej przez PKN Orlen strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Energi 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z m.in. sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r.Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję Energi w wezwaniu 15 kwietnia br. została podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Grupy stanowiących około 80 proc. jej kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez PKN ORLEN gotówką pochodzącą ze środków własnych. We wrześniu br. PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet spółki Energa, które zakończyło się 20 listopada br. Z kolei jeszcze w październiku br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.