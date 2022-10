Orlen Deutschland rozszerza sieć paczkomatów na stacjach paliw

Orlen Deutschland we współpracy z Grupą Deutsche Post DHL rozbudowuje sieć paczkomatów w Niemczech, na stacjach pod marką star i Orlen.





Według Orlen Deutschland, w ramach rozbudowy sieci Packstation na stacjach paliw, którymi zarządza spółka, w tym roku, we współpracy Grupą Deutsche Post DHL, planowane jest zwiększenie tego typu punktów paczkomatowych o 50. Celem jest wzrost oferty Orlen Deutschland z ok. 160 punktów do ponad 300 do 2023 r.

Dyrektor ds. rozwoju Orlen Deutschland Piotr Guział podkreślił, że oprócz zapewnienia przystępnych cenowo paliw wysokiej jakości, priorytetem spółki jest też oferowanie klientom dodatkowych usług, zarówno na stacjach star, jak i Orlen.

"Paczkomaty DHL są dobrze przyjmowane i cieszy nas perspektywa posiadania w przyszłości punktów Packstation na ponad połowie naszych stacji" - powiedział Guział, cytowany w komunikacie Orlen Deutschland.

Paczkomaty znajdują się głównie w miejscach, które są najczęściej odwiedzane każdego dnia, jak np. supermarkety czy stacje paliw

Holger Bartels, odpowiadający za sprzedaż wielokanałową w dziale pocztowym i paczkowym Grupy Deutsche Post DHL zwrócił uwagę, że te paczkomaty znajdują się głównie w miejscach, które są najczęściej odwiedzane każdego dnia, jak np. supermarkety czy stacje paliw. "Tym samym przybliżamy usługi jeszcze bardziej do naszych klientów" - dodał Bartels.

Jak zaznaczono w informacji, do 2023 r. Grupa Deutsche Post DHL chce rozszerzyć sieć Packstation do 15 tys. w całych Niemczech.

Orlen Deutschland to spółka działająca w Niemczech od 2003 r., w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów. Według danych Grupy Orlen za drugi kwartał tego roku, Orlen Deutschland posiada sieć 587 stacji paliw, w tym działających pod marką star i Orlen.