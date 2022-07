Orlen dogadał się wreszcie ze związkami Lotosu. To nie były łatwe negocjacje

Prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosił finał negocjacji ze związkami zawodowymi, dotyczących gwarancji dla pracowników po połączeniu z Grupą Lotos. Wydarzyło się to, co się miało wydarzyć - oceniają związkowcy gdańskiego koncernu, podkreślając, że najważniejsze dla nich było odpowiednie zabezpieczenie pracowników Grupy Lotos i to się udało osiągnąć.

W podpisanym właśnie porozumieniu znalazł się przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Jak oceniają w rozmowie z WNP.PL związkowcy Lotosu, najważniejszą dla nich kwestią było odpowiednie zabezpieczenie pracowników Grupy Lotos i to się udało osiągnąć.

W kolejnych dniach akcjonariusze obu spółek będą decydować o ostatecznej zgodzie na połączenie koncernów. Dla nich również porozumienie ze związkowcami ma istotne znaczenie.

PKN Orlen poinformował o podpisaniu 19 lipca porozumienia ze związkami zawodowymi PKN Orlen i Grupy Lotos, potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu obu podmiotów.

- Potwierdzenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to ważny etap procesu. Chcemy w pełni wykorzystać kompetencje pracowników Grupy Lotos - ocenił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zawarliśmy porozumienie z @GrupaLOTOS oraz Związkami Zawodowymi ORLENu i LOTOSu ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu firm. Potwierdzenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to ważny etap procesu. Chcemy w pełni wykorzystać kompetencje pracowników Grupy LOTOS pic.twitter.com/NZfrUUvQtG — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 19, 2022

W oficjalnym komunikacie podziękował również związkowcom obu podmiotów, jak podkreślił, "obu bratnich firm", za zrozumienie celów połączenia i efektywny dialog związany z tym procesem.

- To strona społeczna tworzyła historycznie te dwa koncerny - zauważył Obajtek.

Jakie gwarancje dla pracowników Lotosu?

Jak potwierdził portal WNP.PL, w podpisanym 19 lipca ostatecznym porozumieniu ze stroną społeczną, znalazły się wszystkie, wcześniej uzgodnione i parafowane uzgodnienia, dotyczące zabezpieczeń dla tej grupy pracowników.

Znalazły się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Przyszły pracodawca zobowiązał się również m.in. do zapewnienia finansowania pakietu medycznego na zasadach dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie oraz przejęcia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To samo dotyczy zapewnienia ubezpieczenia grupowego na życie oraz finansowania ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Co więcej, w ostatecznym porozumieniu uzgodnienia dotyczące pakietu medycznego objęły także emerytów i rencistów.

Trudne negocjacje Orlenu ze związkowcami

Osiągnięcie porozumienia to duży sukces, gdyż rozmowy i negocjacje, które trwały miesiącami, nie należały do najłatwiejszych. Nad gwarancjami dla załogi Grupy Lotos pracowały specjalnie powołane zespoły negocjacyjne, w których skład weszli przedstawiciele zarządu Grupy Lotos oraz związkowcy.

Podczas licznych spotkań wypracowali oni pakiety gwarancji dla poszczególnych grup pracowników - zarówno tych, którzy wraz ze sprzedawanymi aktywami trafią do nowych pracodawców, jak i tych, którzy przejdą do nowo tworzonego koncernu, powstałego z połączenia Orlenu i Lotosu.

Dla pracowników gdańskiego koncernu cały proces fuzji jest – delikatnie rzecz ujmując - trudny i strona związkowa nie kryła obaw o przyszłość załogi Lotosu. Wszak połączenie z PKN Orlen oznacza dla nich nie tylko zmianę pracodawcy, ale także pewien koniec marki Lotos, na którą pracowali latami. Dlatego też wszystkie uzgodnienia z zarządami, dotyczące gwarancji, „rodziły się w bólach”.

Pytani dziś przez WNP.PL o ocenę porozumień, które są de facto przedostatnim krokiem na drodze do fuzji, związkowcy mówią: „wydarzyło się, co się miało wydarzyć”.

Jak podkreślają, najważniejszą dla nich kwestią było odpowiednie zabezpieczenie pracowników Grupy Lotos i to się udało osiągnąć.

Porozumienie ważne dla akcjonariuszy

Data ogłoszenia ostatecznego porozumienia ze związkami zawodowymi, czyli 19 lipca wydaje się być również nieprzypadkowa, biorąc pod uwagę, że 20 i 21 lipca nad ostateczną zgodą na fuzję Orlenu i Lotosu będą głosować akcjonariusze obu spółek. Uwagę na to zwrócił sam prezes Orlenu

- Podpisane porozumienie daje pracownikom PKN Orlen i Grupy Lotos stabilność i dalszą możliwość rozwoju. Wskazujemy również naszym akcjonariuszom, tak - strona społeczna jest zabezpieczona, strona społeczna chce tego procesu" - zaznaczył w oficjalnym komunikacie Daniel Obajtek.

To ważny sygnał, który może przekonać jeszcze nieprzekonanych do głosowania za fuzją. Przypomnijmy, że w czwartek 21 lipca w Płocku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, podczas którego akcjonariusze koncernu rozpatrzą m.in. uchwałę w sprawie połączenia z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Dzień wcześniej o połączeniu z PKN Orlen mają zdecydować akcjonariusze Grupy Lotos.