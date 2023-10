Orlen dopiął kolejne przejęcie

Spółka projektowa Orlenu przejęła większościowy pakiet udziałów w specjalizującej się w rurociągach spółce Energop z Sochaczewa.

Orlen Projekt podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu ostateczną umowę kupna ponad 74 proc. udziałów spółki Energop.

Warunkiem podpisania umowy była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał zgodę na transakcję.

Energop to doświadczony producent rurociągów przemysłowych, jego specjalizacją są instalacje dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego.

- Energop posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych. Włączenie tej spółki do grupy Orlen Projekt pozwoli zabezpieczyć efektywną realizację licznych przedsięwzięć związanych z produkcją rafineryjną, wydobyciem i obrotem gazem oraz produkcją petrochemiczną. Inwestycje w tych segmentach stanowią ważny element realizacji strategii grupy Orlen do 2030 roku - mówi prezes Olrenu Daniel Obajtek.

Dzięki przejęciu Orlen zwiększy swoje możliwości w zakresie realizacji projektów wykorzystujących instalacje rurociągowe. Często są to projekty dotyczące infrastruktury krytycznej. Energop posiada kompetencje nie tylko z zakresu produkcji, ale również prefabrykacji i kompletnego montażu takich instalacji.

- Wejście sochaczewskiego Energopu do grupy Orlen to transakcja korzystna dla obu stron. Energop znalazł się w największej polskiej grupie kapitałowej. Praca na rzecz płockiego koncernu to gwarancja rozwoju dla firmy i ludzi tam zatrudnionych. Pracownicy mogą być pewni, że ich miejsca pracy nie znikną, że firma ma zapewnioną stabilizację na wiele lat. Z kolei Orlen dołącza do swoich aktywów doświadczoną firmę, która realizowała i realizuje kontrakty w Polsce i za granicą. Energop ma wysoko wykwalifikowane kadry i zasoby, które pomogą Orlenowi kompleksowo zabezpieczyć realizację wielu inwestycji przemysłowych, jakie w najbliższych latach planuje przeprowadzić płocka spółka - twierdzi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

W wyniku transakcji Orlen Projekt przejął 74,11 proc. udziałów w Energopie. Właścicielem pozostałych udziałów jest Skarb Państwa. Obie firmy już razem współpracują i od 2020 r. wspólnie realizują projekty.