Orlen i Energa bliżej budowy morskich farm wiatrowych na Litwie

Orlen Neptun I i Energa Wytwarzanie podpisały list intencyjny o współpracy z Klaipedos Nafta AB, litewskim operatorem terminali naftowych i skroplonego gazu ziemnego LNG. Partnerstwo dotyczy przygotowania i realizacji strategii obsługi i utrzymania inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Grupa Orlen, zgodnie ze strategią rozwoju w obszarze zeroemisyjnej energetyki, planuje udział we wszystkich ogłaszanych postępowaniach.

Jak podkreśla w piątkowym komunikacie Orlen, to istotne porozumienie w kontekście planowanego zaangażowania Grupy Orlen w morskie projekty wiatrowe w krajach bałtyckich.

- Postrzegamy to jako wielką szansę rozwojową zarówno dla Grupy Orlen, jak i transformacji energetycznej całego regionu. Odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim projekty wiatrowe, są bardzo istotnym elementem uniezależniania naszej części Europy od paliw kopalnych. Poprzez współpracę regionalną chcemy jak najlepiej wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze, konsekwentnie realizując strategię Orlen2030 - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Połączenie sił

Prezes Klaipedos Nafta AB Rytis Valunas podkreślił, że spółka systematycznie poszerza grono firm, z którymi współpracuje przy projektach z zakresu pozyskiwania zielonej energii.

- W obliczu zmian w sektorze energetycznym na świecie, dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć zarówno nowe możliwości wykorzystania naszej istniejącej infrastruktury, jak i alternatywy dla nowych działań. Badamy również nowe drogi rozwoju w sektorze energetyki wiatrowej. Nie mamy wątpliwości, że farmy wiatrowe na Bałtyku mogą być obiecującym źródłem czystej energii, a możliwość współpracy z zagranicznymi podmiotami pozwoli na rozwój kluczowej dziedziny w transformacji energetycznej Europy Środkowej - mówił Valunas.

Prezes Orlen Neptun I Anna Łukaszewska-Trzeciakowska mówiła, że "połączenie sił, wymiana naszego doświadczenia i wiedzy z Klaipedos Nafta AB przyczyni się do efektywnego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych na Litwie".

- To także istotny element budowy bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie - wskazała.

3,3 GW potencjału

Łączny potencjał projektów morskiej energetyki wiatrowej w litewskiej części Bałtyku szacowany jest na ok. 3,3 GW. W fazie przewidzianej na rok 2023, Litwa przeprowadzi minimum jedną aukcję na projekt wiatrowy o mocy 700 MW.

Z informacji przekazywanych publicznie przez stroną litewską wynika, że wolumen ten jeszcze w roku 2023 może ulec znacznemu zwiększeniu.

Grupa Orlen, zgodnie ze strategią rozwoju w obszarze zeroemisyjnej energetyki, planuje udział we wszystkich ogłaszanych postępowaniach. Porozumienie z Klaipedos Nafta AB pozwoli na wypracowanie strategii utrzymania tych projektów, dotyczącej całego cyklu życia inwestycji, obejmującego około 25 lat. Porozumienie zakłada możliwość rozwoju współpracy także na kolejne projekty.

Start od zera

Agencja BNS przypomina w piątek, że wcześniej już informowano, że Orlen i Orlen Lietuva wezmą udział w pierwszej aukcji litewskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Ministerstwo Energii Litwy planuje ogłosić aukcję 1 września 2023 r. i wybrać zwycięzcę na początku 2024 r. Park wiatrowy ma zostać uruchomiony około 2030 roku i będzie miał moc 700 megawatów.

Aukcją zainteresowane są też duńska firma Orsted zajmująca się energią odnawialną, litewskie Ignitis Grupe i Achema Grupe, niemieckie RWE Renewables, Green Genius oraz polska Polenergia, a także holenderski Van Oord i należący do niego częściowo estoński deweloper morskich farm wiatrowych Saare Wind Energy.

Szacuje się, że morska farma wiatrowa wytworzy do 3 TWh energii elektrycznej, co zaspokoiłoby do jednej czwartej zapotrzebowania Litwy. W ramach projektu powstałoby również ponad 1300 miejsc pracy.

Litwa nie ma jeszcze morskich farm wiatrowych.