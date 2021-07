Orlen i Lotos. Fuzja, która może zaważyć na przyszłości naszego regionu Europy

Przed Orlenem jeden z najtrudniejszych etapów fuzji z Lotosem: wybór partnerów do realizacji środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską. Kluczowe, by - rozpatrując potencjalnych kandydatów do wykupienia części aktywów - nie patrzeć wyłącznie przez pryzmat czysto biznesowy - oceniają eksperci Warsaw Enterprise Instytute. Ich zdaniem ta decyzja może zaważyć na przyszłości nie tylko Polski, ale także całego regionu.

Partner zza miedzy

Globalny gigant

Kanadyjczycy partnerem w detalu

Trudny wybór

Jednak WEI zastanawia się w swoim raporcie, czy Polska mogłaby całkowicie oprzeć się na ropie arabskiej... "Teoretycznie tak, bo zdolność przeładunkowa gdańskiego Naftoportu to 34 mln ton, z którego ropa byłaby transportowana do obu polskich rafinerii. Po modernizacji, którą zakłady te przeszły, nie istnieje także problem technologiczny z przerobem tego typu ropy. Z drugiej strony koncentracja tylko na ropie arabskiej pociągnęłaby za sobą te same zagrożenia, jakie miało pozyskiwanie ropy wyłącznie od Rosjan, a wiec niższą pozycję negocjacyjną oraz uzależnienie się od sytuacji politycznej w niestabilnym regionie, jakim jest Zatoka Perska" - czytamy w raporcie WEI.Ponadto, zdaniem ekspertów WEI na niekorzyść Saudi Aramco przemawia też dysproporcja potencjałów saudyjskiego i polskiego koncernu, która sprawia, że możliwość równorzędnej współpracy, w obliczu ogromnej przewagi kapitałowej Saudyjczyków, jest czysto iluzoryczna.Niepokoić może również bezpośrednie powiązanie spółki z rządem Arabii Saudyjskiej, co czyni z koncernu w pierwszej kolejności instrument nacisku politycznego. Polska nie jest strategicznym partnerem dla tego królestwa, które do tej pory odgrywało marginalną rolę w naszej polityce międzynarodowej.Jako najpoważniejszy konkurent Saudyjczyków do zbywanych aktywów Lotosu wskazywany jest MOL.Jak podkreśla WEI, węgierski koncern prezentuje potencjał zbliżony do Orlenu. Z racji tego, że nie może konkurować z Saudyjczykami pod względem dostępu do taniej ropy, Węgrzy będą musieli zaoferować innego rodzaju korzyści. Zdaniem warszawskiego instytutu takie atuty mają.Dzięki potencjalnemu partnerstwu przy fuzji węgierski koncern zyskałby dostęp do rynku polskiego, gdzie dziś jest obecny w niewielkim stopniu i raczej ten udział inaczej nie ulegnie zwiększeniu. Z drugiej stromy: to dla Orlenu otworzyłby się dostęp do rynków, na których dziś obecny jest MOL. Mogłoby chodzić nie tylko o stacje paliw, ale także o udziały w zakładach przemysłowych, w tym petrochemicznych.Taka wymiana istotnych aktywów nie byłaby możliwa w przypadku Saudi Aramco, gdyż ten ich w naszej części Europy nie posiada."Strona polska, pozbywając się aktywów Lotosu/Orlenu, powinna wynegocjować ich wymianę na aktywa (np. stacje paliw lub udziały w zakładach petrochemicznych lub rafineriach) na rynku Europy Środkowej, na którym obie firmy konkurują. Dzięki temu sprzedaż aktywów w Polsce wzmocniłaby pozycję Orlenu w krajach Europy Centralnej" - oceniają eksperci WEI.Poruszają oni także kwestię polityki, która nieodłącznie towarzyszy tej transakcji. "Z uwagi na niewielki pakiet akcji posiadany przez państwo węgierskie, może pojawić się obawa o przejęcie koncernu przez podmiot, którego Polska z pewnością nie chciałaby widzieć jako właściciela 30 proc. rafinerii w Gdańsku. Nie jest to scenariusz science-fiction, bo takie próby były już dokonywane wobec MOL wcześniej, na wypadek czego węgierska spółka jest już zabezpieczona" - argumentują eksperci WEI.I dodają, że w przypadku Węgier polityka akurat działa na korzyść, bo Polska pozostaje z tym krajem w bardzo dobry stosunkach. Wymiana aktywów z MOL mogłaby się wobec tego stać elementem zacieśniania powiązań międzypaństwowych - w ramach Inicjatywy Trójmorza.Wśród potencjalnych zainteresowanych nabyciem Lotos/Orlen wymienia się również BP, aczkolwiek przede wszystkim w kontekście nabycia drugiej połowy udziałów w Lotos-Air BP.Z wypowiedzi przedstawicieli polskiego oddziału BP można wywnioskować, że BP nie jest zainteresowane nabyciem udziałów w rafinerii oraz segmentu związanego z wytwarzaniem asfaltu.Jak zwracają uwagę eksperci WEI, BP sukcesywnie zmniejsza liczbę posiadanych rafinerii, a - stojąc w obliczu transformacji energetycznej - kieruje uwagę w stronę gazu oraz odnawialnych źródeł energii. Mimo to, z racji posiadania 50 proc. udziałów w spółce Lotos-Air, brytyjski koncern może być naturalnym kandydatem do zakupu drugiej połowy udziałów.- Ewentualne nabycie przez BP 389 stacji paliw należących do Lotosu oznaczałoby umocnienie się BP na drugim miejscu największego sprzedawcy detalicznego z blisko tysiącem stacji. Stanowiłoby to poważne wyzwanie konkurencyjne dla pozycji PKN Orlen jako lidera na rynku detalicznym - ocenia WEI.Na liście chętnych na aktywa Lotosu w procesie fuzji z Orlenem pojawia się także kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT), znany w Polscy bardziej z marki stacji, którymi zarządza w naszym kraju, czyli Circle-K.Jak akcentują autorzy raportu, wybór ACT na nabywcę wszystkich aktywów byłby niewątpliwie bardzo zaskakujący. Nie jest to bowiem koncern paliwowy per se, a jedynie podmiot zarządzający sklepami spożywczymi i stacjami benzynowymi. Nie posiada żadnych rafinerii, zakładów petrochemicznych, jak również doświadczenia w tym sektorze. W przeciwieństwie do pozostałych potencjalnych kandydatów nie prowadzi też wydobycia węglowodorów ani ich nie przetwarza. Z uwagi na to, że ACT nie zarządza całym łańcuchem dostaw ropy i gazu, Orlen nie mógłby też liczyć na strategiczną współpracę w dłuższej perspektywie - czytamy w raporcie.Nie należy jednak zapominać, że ACT to kanadyjski potentat handlu detalicznego, zarządzający - obok stacji paliw przede wszystkim potężną siecią hipermarketów. Biorąc pod uwagę mocne plany Orlenu, dotyczące rozwoju jego sieci detalicznej, mógłby to być ciekawy partner, ale tylko do części aktywów.Dlatego zdaniem ekspertów WEI bardziej prawdopodobny wydaje się zakup przez ACT jedynie pakietu sprzedaży detalicznej Lotosu. W praktyce oznaczałoby to, że Circle K Polska stałby się drugą największą siecią paliw w Polsce.Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę w swoim opracowaniu na fakt, że wszystkie analizowane pod kątem partnerstwa z Orlenem koncerny mają tak różne cele i interesy, że wybór, jaki stoi przed płockim koncernem, a de facto polskim rządem, może zaważyć na przyszłości nie tylko Polski, ale także całego regionu."Kluczowe jest, by rozpatrując potencjalnych kandydatów do wykupienia części aktywów, nie patrzeć wyłącznie przez pryzmat czysto biznesowy, podejmując decyzję na podstawie samej tylko nominalnej wartości oferty. Połączenie dwóch dużych spółek Skarbu Państwa i wydzielenie części majątku, który miałby trafić w ręce innych podmiotów, rzutuje nie tylko na sytuację finansową spółek, ale ma też wymiar niepieniężny. Wybór partnera będzie miał bowiem znaczenie dla dalszej współpracy w regionie i pociągnie za sobą długofalowe konsekwencje geopolityczne" - czytamy w raporcie WEI "Nowy gracz na polskim rynku paliw. Skutki fuzji Orlenu-Lotosu z perspektywy geopolitycznej".