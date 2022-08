Orlen idzie za ciosem. Będzie nowy kompleks petrochemiczny

Po zakończeniu fuzji z grupą Lotos i przedstawieniu planu na połączenie spółki z PGNiG, zapowiada dalszy rozwój kompleksu petrochemicznego w Gdańsku. Prace nad studium wykonalności mają zacząć się już niebawem. - Takie procesy w innych krajach to kwestie miliardów dolarów - komentuje prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Niedługo przystąpimy do studium wykonalności tu, w Gdańsku - zapowiada Orlen.

- Jeśli chodzi o dalszy rozwój energetyki, wolę tworzyć nowe spółki, nowe sojusze, które nie są obciążone pewnymi uwarunkowaniami - podkreśla prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

Po fuzji grupa Orlen ma osiągać blisko 300 miliardów przychodu rocznie.

- Rozwój w tym regionie nowoczesnej petrochemii jest jak najbardziej uzasadniony. W zasięgu dwóch tysięcy kilometrów mamy rynki 100 milionów ludzi - uzasadnia plany rozbudowy kompleksu multienergetycznego w Gdańsku prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Płocki koncern w przyszłości

Determinacja, by rozwijać spółkę w kierunku działalności petrochemicznej, wynika jednak nie tylko z obiecującej lokalizacji.

- Orlen ma duże doświadczenie w petrochemii, które należy wykorzystać. Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia kompleksu multienergetycznego była zakończona właśnie i trwająca cztery lata fuzja z grupą Lotos. Kolejny krok ma być wykonany zdecydowanie szybciej - podkreśla Daniel Obajtek. - Niedługo przystąpimy do studium wykonalności tu, w Gdańsku; oczywiście będziemy też chcieć pozyskać ziemię. (…) Mnie nie interesuje i nigdy mnie nie interesowało, abyśmy byli tylko rynkiem dostaw związanych z ropą i związanych choćby nawet z gazem. Interesuje mnie rozwój szeroko pojętego przemysłu. Cały czas tu prowadzimy analizę i sądzę, że niebawem będą konkretne decyzje... Ciekaw jestem, jak ustosunkują się do nich ci, którzy tak mocno tę fuzję krytykują.

PGiNG i co dalej?

Szacuje się, że po fuzji grupa Orlen będzie osiągać blisko 300 miliardów zł przychodu rocznie - to więcej niż pół budżetu polskiego państwa... Spółka myśli o kolejnych inwestycjach i procesach akwizycyjnych.

- Mamy dwie perspektywy. Jedna jest krótkoterminowa, bo musimy odpowiedzieć na wszystkie wyzwania związane z wojną: zerwane łańcuchy dostaw, zerwane dostawy surowców energetycznych potrzebnych do funkcjonowania gospodarki. Perspektywa długoterminowa to z kolei, jak odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne - podkreśla prezes PKN Orlen.

- Transformacja energetyczna, biopaliwa, energia elektryczna, wodór i samochody elektryczne - to wszystko to, co my mamy w swojej strategii - mówi Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych w PKN Orlen.

Pytany o potencjalne cele akwizycyjne na rynku krajowym, prezes Daniel Obajtek uchyla się od odpowiedzi. Podkreśla, że wszystko, czym był zainteresowany dla zbudowania koncernu multienergetycznego, już jest.

- Jeśli chodzi o dalszy rozwój energetyki, wolę tworzyć nowe spółki, nowe sojusze, które nie są obciążone pewnymi uwarunkowaniami; spółki bardziej mobilne w działaniu, które nie mają ustawy o zamówieniach publicznych; spółki, które zdecydowanie reagują, inwestują, podejmują decyzje szybciej - akcentuje Daniel Obajtek.

Przykładem takiej spółki ma być Spółka Orlen Synthos Green Energy, utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy, która w przyszłości ma umożliwić import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczynić się do stabilizacji oraz dywersyfikacji źródeł dostaw.

Tym samym - jak zapowiadają udziałowcy - wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy. W tej sprawie trwają już rozmowy dotyczące lokalizacji.