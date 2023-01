Orlen inwestuje blisko 2 mld zł w gdańską rafinerię. Powstanie m.in. nowy terminal

Za ponad pół miliarda złotych Orlen zbuduje na Martwej Wiśle morski terminal przeładunkowy. Inwestycja, która zwiększy możliwości gdańskiej rafinerii, ma być gotowa już w 2025 r.

Orlen zbuduje na Martwej Wiśle terminal do obsługi jednostek morskich, który od 2025 r. ma umożliwiać przeładunek ponad miliona ton produktów rocznie.

Terminal z jednej strony umożliwi sprowadzanie do gdańskiej rafinerii niezbędnych do produkcji paliw komponentów i biokomponentów. Z drugiej ułatwi ekspedycję powstających tam produktów naftowych.

Wykonawcą inwestycji, która będzie swoistym oknem na świat gdańskiej rafinerii, będzie konsorcjum firm na czele z sopocką grupą NDI, a budżet projektu to ponad 0,5 mld zł.

Równolegle w Gdańsku powstaje, związana z terminalem, nowoczesna instalacja HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowy Blok Olejowy. Wartość tego projektu to ponad 1,4 miliarda złotych.



Projekt budowy na Martwej Wiśle terminala przeładunkowego ma długą historię. Planowanie jego budowy zaczęła 16 lat temu Grupa Lotos. Terminal miał pozwolić na zwiększenie sprzedaży produktów z Rafinerii Gdańskiej, jak i ułatwić sprowadzanie niezbędnych do produkcji paliw komponentów. Pierwotnie szacowano, że inwestycja będzie gotowa w 2011 r.

Tak jednak się nie stało, choć terminal nie został skreślony z listy planowanych przez Lotos inwestycji. Znalazł się w programie rozwojowym grupy na lata 2013 – 2015. Wówczas szacowano, że inwestycja pochłonie ok. 100 mln zł i będzie gotowa w 2015 r.

Ten termin również nie został dotrzymany, a temat budowy terminala na Martwej Wiśle wrócił dopiero w 2019 r., czyli już po rozpoczęciu procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Wiadomo było wówczas, że losy projektu zależeć już będą od decyzji płockiego koncernu.

Teraz PKN Orlen przechodzi do jego realizacji.

Morski terminal na Martwej Wiśle zwiększy możliwości gdańskiej rafinerii

- Zbudowaliśmy multienergetyczny koncern, który jest siłą połączonych firm. Koncern, który poprzez swoją skalę ma możliwości inwestycyjne – mówił podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek.

Prezes Orlenu przypomniał, że koncern w 2022 r. wydał 17 mld zł na inwestycje. Na rok 2023 ma to być 34 mld zł.

- W Gdańsku tworzymy olejowe centrum kompetencyjne - mówił podczas konferencji Daniel Obajtek, ogłaszając rozpoczęcie budowy morskiego terminalu przeładunkowego na nabrzeżu gdańskiej rafinerii na Martwej Wiśle. - To strategiczna inwestycja dla grupy Orlen i dla Gdańska, która da nam nowe możliwości. Jej koszt, to pół miliarda złotych - dodał.

Jak wskazywał, inwestycja w morski terminal przeładunkowy skraca łańcuchy logistyczne i zmniejsza koszty produkcyjne.

I tak na Martwej Wiśle powstanie nabrzeże przeładunkowe do obsługi jednostek morskich o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m. W ramach prac zaplanowano m.in. wykonanie nabrzeża wraz z dwoma stanowiskami przeładunkowymi służącymi do obsługi zbiornikowców (każdy z 4 ramionami nalewczymi) oraz niezbędnej infrastruktury, tj. m.in. budynków, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku.

Orlen szacuje, że moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą zostać nawet podwojone do 2 milionów ton produktów rocznie. Jak tłumaczy koncern, realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesela) oraz transportu produktów (olejów bazowych i paliw żeglugowych) powstających w rafinerii. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, bo to właśnie tą drogą odbywa się obecnie transport produktów między rafinerią a zewnętrznymi produktami przeładunkowymi.

Rafineria gdańska dzięki inwestycjom będzie produkować nowe produkty

Powstanie terminala łączy się z projektem budowy w Gdańsku instalacji HBO, czyli Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Jego budowa rozpoczęła się pod koniec 2021 roku, a wartość tego projektu to ponad 1,4 miliarda złotych. Instalacja ma poprawić ekonomikę przerobu ropy naftowej i poszerzyć gamę produktów powstających w gdańskiej rafinerii o nowoczesne oleje bazowe grupy II. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton tych olejów oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych.

Terminal na Martwej Wiśle będzie pełnił kluczową rolę w ekspedycji produktów z tej instalacji.

Lokalni wykonawcy zbudują morski terminal na Martwej Wiśle

Prezes Orlenu podczas konferencji podkreślał, że morski terminal na Martwej Wiśle zbudują lokalne firmy. Projekt zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest sopocka grupa NDI. Generalny wykonawca będzie działać w tzw. formule pod klucz.

– To ważne, że będąc firmami z Trójmiasta mamy możliwość realizowania takiej inwestycji w regionie - mówiła podczas konferencji prezes grupy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska, zwracając uwagę, że konsorcjum składa się z podmiotów komplementarnych dla realizacji inwestycji.

Budowa terminala to wyzwanie inżynierskie, bo jest to projekt o wysokim stopniu skomplikowania, bardzo zaawansowany technologicznie i w dodatku realizowany w newralgicznym punkcie, jakim jest teren gdańskiej rafinerii.

Oddanie obu inwestycji - morskiego terminala przeładunkowego i instalacji HBO - zaplanowano do połowy 2025 roku.