Orlen jest potrzebny przyszłemu rządowi do potężnych inwestycji

Nie ma alternatywy dla budowy OZE, podobnie jak kontynuowane będą inwestycje za granicą, a także dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu - przewiduje Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Dwie kadencje rządów PiS upłynęły pod znakiem totalnego upolitycznienia wszystkich obszarów życia publicznego. Filozofia „my kontra oni” objęła również politykę gospodarczą - przypomina Andrzej Arendarski.

Żeby spełnić ostre wymogi unijne, do końca bieżącej dekady musimy poczynić ogromne nakłady na nisko- i zeroemisyjne źródła energii.

Na plus trzeba zapisać odejście od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu i dywersyfikację źródeł dostaw tych surowców.

Szykujące się zmiany we władzach spółek Skarbu Państwa dotyczyć będą także kluczowych dla polskiej energetyki podmiotów. Minione 8 lat w tym obszarze ocenia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem, upolitycznienie zaszkodziło wielu potrzebnym i ambitnym projektom, realizowanym przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa.

- Te projekty, nawet wbrew intencjom menedżerów, zostały wciągnięte do politycznej gry i tym samym nie zawsze mogły liczyć na wyważoną ocenę. Przekonał się o tym Orlen - komentuje Arendarski.

Orlen przeskoczył tak znane marki, jak IBM i Airbus

Zaznacza on, że koncern ten trafił w tym roku na 216. pozycję listy „Fortune”, na której zestawiono pięćset największych firm na świecie. Przeskoczył tak znane marki, jak IBM i Airbus. Andrzej Arendarski tłumaczy, że to efekt sfinalizowanej rok temu, w listopadzie 2022 roku, fuzji i dodaje, że jedynym uzasadnieniem dla przeprowadzenia połączenia czterech kontrolowanych przez państwo grup energetyczno-paliwowych, czyli Orlenu, Energi, Lotosu i PGNiG, jest konieczność szybkiej modernizacji polskiej energetyki.

- Żeby spełnić ostre wymogi unijne, do końca bieżącej dekady musimy poczynić ogromne nakłady na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. A żeby przebudowę polskiej energetyki wykorzystać do budowy energetycznej i surowcowej niezależności, muszą tego dokonać polskie podmioty. Powiększony Orlen ma potencjał i, co kluczowe, pieniądze do takich inwestycji - twierdzi prezydent KIG.

Droga do sukcesu 120 mld zł na zielone inwestycje

Orlen informował, że do 2030 roku zamierza przeznaczyć 120 mld zł na zielone inwestycje, z czego tylko w br. będzie to najwyższa w historii Orlenu kwota 36 mld zł. Prezes KIG przypomina, że w latach 2008-2015 koncern na wszystkie inwestycje przeznaczył łącznie 24 mld zł, przekonując przy tym, że pokazuje to możliwości, jakimi dzisiaj, po fuzji, rozporządza ten podmiot.

- Żadna inna polska firma nie może sobie na takie nakłady na zieloną energetykę pozwolić. W 2018 roku w portfolio Orlenu nie znajdowała się żadna farma OZE, obecnie jest 6 farm fotowoltaicznych i 10 wiatrowych. A w planach jest budowa małych reaktorów jądrowych - twierdzi prezes KIG.

Poza rozwojem na lokalnym rynku, Andrzej Arendarski wskazuje także na rozwój koncernu za granicą, mówiąc, że Orlen zdynamizował w ostatnim pięcioleciu ekspansję na rynkach zagranicznych, z których pochodzi około połowy przychodów koncernu.

- Sukcesem było pojawienie się na dwóch nowych rynkach, gdzie Orlen przejął, bądź jest w trakcie przejęcia stacji paliw – mowa tu o Węgrzech i Austrii - uważa prezes KIG.

Arendarski: Orlen koncernem multibranżowym. To minus?

Jako duży plus Andrzej Arendarski przedstawia odejście od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu i dywersyfikację źródeł dostaw tych surowców.

- Nie sprawdziły się obawy, że zależność od rosyjskiej ropy zastąpimy zależnością od ropy saudyjskiej. Surowce sprowadzane są z różnych kierunków – Europy, Bliskiego Wschodu, USA – zauważa Andrzej Arendarski, zwracając uwagę jednak także na negatywne – w jego ocenie - działania koncernu.

- To próby uczynienia z Orlenu koncernu nie tyle multienergetycznego, co multibranżowego. Przejęcie regionalnych mediów, czyli koncernu Polska Press czy przejęcie Ruchu nie podkopały pozycji rynkowego giganta, ale nie miały też najmniejszego sensu. To decyzje wymuszone przez polityków, przy których zarząd koncernu robił dobrą minę do złej gry - tłumaczy Andrzej Arendarski.

Jak zaznacza prezes KIG, obecnie spodziewać się można, że wiele z zainicjowanych w ostatnich latach kierunków działań koncernu podtrzymywanych będzie przez nową ekipę rządzącą.

- Nie ma alternatywy dla budowy OZE, podobnie jak kontynuowane będą inwestycje za granicą. Kontynuowana będzie zapewne dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu - przypuszcza Andrzej Arendarski, odnosząc się zarówno do rozwijanych przez koncern energetycznych projektów, jak i panujących na świecie tendencji w energetyce. Dzieli się też osobistą refleksją, z której – jak ma nadzieję – skorzystają następcy obecnych władz koncernu.

- Nowej ekipie życzę, by nie działała pod tak dużą polityczną presją jak ekipa kończąca swoją misję. Bo Orlen, najcenniejsza polska marka, zasługuje na możliwość realizowania ważnych dla Polski projektów w spokoju - przyznaje Andrzej Arendarski.