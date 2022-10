Orlen jest przygotowany na transformację paliwo-energetyczną

Budowa multienergetycznego koncernu zabezpiecza przeprowadzenie skutecznej transformacji paliwo-energetycznej - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Musimy transformację paliwo-energetyczną wprowadzić w czyn, bo w przeciwnym razie nie będziemy konkurencyjni, nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna - uważa Daniel Obajtek.

Do zmian potrzebne są pieniądze, ogromne pieniądze i dodatkowo firmy, które są w stanie koordynować inwestycje dzięki odpowiednio przygotowanym procedurom biznesowym.

- Transformacja nie dotyczy tylko biznesu, ale całego kraju, w tym także naszych klientów. Czasy dyskusji o jej kierunkach, uważam mamy za sobą, one są już wyznaczone. Nie możemy zejść z tej drogi ponieważ nie będziemy konkurencyjni, nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna, a dziś przy globalnych rynkach ona musi sobie poradzić. Tak to jest bardzo duże wyzwanie i zdajemy sobie z tego sprawę w największym polskim koncernie. Nie robimy tych wszystkich procesów tylko po to aby być wielkim, jak niektórzy mówią dla megalomanii czy wielkości. To nie jest prawda, robimy to by móc przeprowadzić transformację paliwo-energetyczną. Budowa multi energetycznego koncernu zabezpiecza przeprowadzenie tych przekształceń - powiedział podczas forum w Krynicy prezes Orlenu Daniel Obajtek.

- Proces zmian będzie kosztował setki miliardów złotych, a dodatkowo obok strony finansowej trzeba zwrócić uwagę na bariery technologiczne. Przez długi czas nie zastanawiano się nad jeszcze jednym aspektem tej sprawy - czy mamy w Polsce podmioty, które mogą transformację z powodzeniem przeprowadzić. Czy mamy firmy o tak dużym bilansie finansowym, które mogą być potencjalnie atrakcyjne do tworzenia różnego typu joint ventures z innymi partnerami zewnętrznymi - ocenił w swojej prezentacji Daniel Obajtek.

- Od początku nad tym myśleliśmy i stąd pomysły na akwizycje i inwestycje. To nie jest tylko kwestia przejęcia Grupy Energa, Grupy Lotos, czy Grupy PGNiG, które już niebawem nastąpi, bo została już tylko rejestracja. Dotyczy to także spraw związanych z inwestycjami. Orlen parę lat temu inwestował 3-4 miliardy złotych rocznie, teraz mówimy o 15 miliardach. Następny rok to będą ponad 23 miliardy złotych. Po tych połączeniach popatrzymy na zmiany strategii, ale również skorygowania przyjętych założeń, bowiem mamy przecież wydatkować 140 miliardów złotych. Mówię o przemyśle rafineryjnym, petrochemii, rozbudowie części detalicznej, którą już realizujemy. A przecież jeszcze są w planach elektrownie gazowe, wiatraki na lądzie i na morzu. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o inwestowanie w farmy wiatrowe na Bałtyku - dodał prezes Orlenu.

Daniel Obajtek uważa, że do inwestowaniu na morzu potrzebna jest logistyka gwarantująca opłacalność tych inwestycji. Przygotowanie polskiego łańcucha dostaw jest kluczowe w całym przedsięwzięciu. 140 miliardów złotych, takie są szacunki inwestycji na Bałtyku. To powinna być potężną siłą rozwoju gospodarki, dlatego Orlen planuje w Świnoujściu budowę w ciągu dwóch lat portu na potrzeby farm morskich. Dodatkowo trzeba będzie zainwestować w fabrykę turbin i części gondol oraz w fabryki, które docelowo będą dostarczały elementy wyposażenia.

- Gdyby Orlen generował przychody skonsolidowane na poziomie 80 miliardów złotych, byłoby trudno realizować tak dużo projektów. Takie inwestycje będą możliwe, gdy po połączeniu będzie miał 400 miliardów złotych przychodu rocznie. To jest gwarantem przeprowadzenia zaplanowanej transformacji. Wchodzimy także w innowacyjne technologie, czyli mały atom i mikroatom. Stworzyliśmy spółkę, która ma zająć się energetyką atomową, w tym energetyką rozproszoną. Ona ma z czasem wykorzystać tereny po byłych elektrowniach węglowych i tam będą realizowane projekty SMR i MMR czyli średnie i małe reaktory jądrowe. To pozwoli utrzymać w tych lokalizacjach miejsca pracy, ale nam pozwoli dokonać technologicznego przeskoku - podsumował Daniel Obajtek.

- Stymulację inwestycji może robić narodowy koncern. Obok zmian w gospodarce kluczowego znaczenia nabiera dziś bezpieczeństwo dostaw gazu i ropy naftowej dla Polski i całego regionu. Dywersyfikacja dostaw i wprowadzenie do polski największego światowego producenta ropy naftowej czyli Saudi Aramco jest gwarantem stabilności. Przy tej okazji możliwa jest wspólna inwestycja Orlenu z Saudyjczykami w kompleks petrochemiczny w Gdańsku - podsumował swoją prezentację prezes Orlenu.