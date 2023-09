Orlen kupił niezwykły pojazd. To pierwsza wodorowa lokomotywa na polskich torach

To pierwszy tego typu bezemisyjny pojazd szynowy w Polsce, wykorzystujący napęd wodorowy. Po testach lokomotywa trafi do zakładu Orlenu w Płocku.

Orlen zgodnie ze swoją strategią wodorową w ciągu najbliższych lat chce przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje w rozwój technologii wodorowych opartych o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych do wodoru.

Teraz koncern kupił od Pesy Bydgoszcz prototypową lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Pojazd w czerwcu otrzymał homologację Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach prób eksploatacyjnych testowanej wciąż lokomotywy odbył się właśnie pierwszy przejazd na trasie Gdynia – Hel.

Orlen swoją wodorową strategię realizuje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, badania i rozwój oraz przemysł i energetyka. W efekcie, do końca tej dekady ma powstać 10 hubów wodorowych i sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Pierwszy hub wodorowy koncern uruchomił już w 2021 roku w Trzebini. Z kolei w Krakowie działa już pierwsza stacja tankowania wodoru z przeznaczeniem dla autobusów komunikacji miejskiej. Ogólnodostępne stacje wodorowe Orlenu działają już też w Niemczech i w Czechach, wkrótce takie obiekty zostaną uruchomione w Katowicach i Poznaniu. Kolejne stacje wodorowe Orlenu w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r.

Orlen stawia na wodoryzację kolei. Kupił pierwszą w Polsce wodorową lokomotywę

Obok transportu publicznego, ciężarowego czy osobowego Orlen chce zasilać wodorem także transport kolejowy. W tym celu już w ubiegłym roku koncern wszedł we współpracę z produkującą lokomotywy Pesą Bydgoszcz, w ramach której bydgoska spółka odpowiedzialna jest za dostawy zeroemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, natomiast Orlen za dystrybucję, magazynowanie, dostawy paliwa wodorowego oraz infrastrukturę tankowania dla tych pociągów.

Teraz, po roku od podpisania umowy, Orlen kupił pierwszą lokomotywę wykorzystującą napęd wodorowy. To w ogóle pierwszy tego typu pojazd szynowy w Polsce.

- Na inwestycje w nowoczesne technologie wodorowe przeznaczamy miliardy złotych. Zakup od Pesy Bydgoszcz pierwszej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii i umocnienie naszej pozycji w obszarze, który jest przyszłością motoryzacji. Dzięki tej inwestycji zdobędziemy kompetencje potrzebne do przygotowania kompleksowej oferty na dostawy paliwa wodorowego dla rynku kolejowego. Nasze działania realnie przyczyniają się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, budując kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Polsce i za granicą – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Prototypowa lokomotywa ma trafić do płockiego zakładu Orlenu

Lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym, którą nabył Orlen, docelowo będzie pracowała na bocznicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Pojazd w czerwcu uzyskał homologację od Urzędu Transportu Kolejowego, teraz jest testowany. Pierwszy przejazd odbył się w niedzielę, 17 września na trasie Gdynia – Hel.

Pojemność zbiorników lokomotywy, opracowanych przez firmę Worthington Industries w zakładach w Słupsku, jest ponad pięciokrotnie większa niż w autobusach z napędem wodorowym i wynosi 175 kg. Daje ona możliwość całodobowej pracy lokomotywy. W skład systemu trakcyjnego lokomotywy wchodzą dwa ogniwa paliwowe o mocy 85 kW każde, bateria oraz cztery silniki trakcyjne.

Umowa zawarta między Orlenem a Pesą Bydgoszcz obejmuje także 4-letni pakiet serwisowy, w ramach którego realizowane będą m.in. standardowe przeglądy i ewentualne naprawy. Na tym etapie ani producent, ani pierwszy odbiorca nie ujawniają ceny wodorowej lokomotywy.

Produkcja, infrastruktura a także badania i rozwój, czyli wodorowe projekty Orlenu

Paliwo wodorowe do napędu lokomotyw może stanowić odpowiedź na ograniczenie emisji kolei wszędzie tam, gdzie nie ma zelektryfikowanych torów. Wodorowe pojazdy zastąpić będą mogły wysokoemisyjne lokomotywy spalinowe.

- To znakomite rozwiązanie na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w transporcie – mówiła w niedawnej rozmowie z WNP.PL Dominika Niewierska, dyrektor działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych w Grupie Orlen.

Orlen ze swoją kolejową spółką Lotos Kolej planują docelowo wodoryzację floty lokomotyw w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w innych lokalizacjach. W dalszej perspektywie koncern stawia na rozwój rynku sprzedaży wodoru oraz budowę sieci stacji tankowania paliwem wodorowym pojazdów kolejowych.

Jak mówiła nam Dominika Niewierska, ogromny potencjał dla rozwoju technologii wodorowych ma także transport ciężarowy.

Dla zapewnienia najwyższej jakości paliwa wodorowego, które trafiać ma do autobusów, pociągów i samochodów, Orlen uruchomił specjalistyczne laboratoria wodorowe w Trzebini i Włocławku, które jako jedyne w Polsce są w stanie zbadać wszystkie parametry wodoru wymagane dla zasilania ogniw paliwowych w pojazdach.

Orlen jest też liderem dwóch Dolin Wodorowych – Mazowieckiej, która powstała w 2022 roku i Bursztynowej, obejmującej województwo pomorskie, która została utworzona w tym roku przez międzynarodowe konsorcjum 11 podmiotów.

Projekt Bursztynowej Doliny Wodorowej jest pierwszym w Polsce, który posiada certyfikat wydany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership dla flagowego projektu doliny wodorowej. W ramach Bursztynowej Doliny Wodorowej planowane jest m.in. uruchomienie kilku źródeł produkcji wodoru odnawialnego, budowa stacji tankowania wodorem w porcie w Gdyni, a także publicznie dostępnych stacji w kluczowych miastach na Pomorzu. Projekt obejmuje również powstanie pierwszej na świecie floty portowych pojazdów wodorowych. Będzie ona obsługiwała port w Gdyni. Ponadto zrealizowane zostaną inwestycje w kilkadziesiąt pojazdów wodorowych, w tym samochodowy osobowe, lekkie pojazdy dostawcze typu VAN, które wykorzystywane będę przez firmy kurierskie oraz firmy świadczące usługi utrzymania sieci energetycznych.