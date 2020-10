Orlen kupił specjalistyczne pojazdy

Spółka Orlen Eko z Grupy Orlen kupiła trzy specjalistyczne samochody, w tym mobilne laboratorium pomiarowe, do wykonywania badań środowiskowych w zmiennych warunkach pogodowych.

Jak podała Orlen Eko, nowe samochody "usprawnią i zwiększą możliwości usług świadczonych przez spółkę". W informacji wyjaśniono m.in., iż nowe mobilne laboratorium pomiarowe, z którego korzystać będzie dział monitoringu środowiska, pozwoli na wykonywanie badań środowiskowych w zmiennych warunkach pogodowych, gdyż aparatura pomiarowa będzie obsługiwana z samochodu.

"Umożliwia to podłączenie aparatury poprzez przewody gazowe, wychodzące na zewnątrz przez specjalnie wbudowany rękaw. Laboratorium mobilne wyposażone jest w chłodnię, która gwarantuje właściwy transport próbek przy dłuższych trasach niezależnie od wysokości temperatury zewnętrznej" - podkreśliła spółka Orlen Eko.



Drugi specjalistyczny samochód, jak poinformowała spółka Orlen Eko, będzie wykorzystywany przez dział serwisu sprzętu ratowniczo-gaśniczego - pojazd wyposażony jest we wszystkie urządzenia do konserwacji i serwisu wymienianego sprzętu przeciwpożarowego.



"Umożliwi to dokonywanie naprawy i serwisu gaśnic bezpośrednio u klienta, co podniesie efektywność i znacząco skróci czas wykonywania usługi" - podkreślono w komunikacie. Wyjaśniono w nim, iż trzecie z zakupionych aut trafi z kolei do działu usług czyszczenia i transportu - w tym przypadku pojazd doposażony został w mobilny warsztat, który m.in. "bezpiecznie usprawni przewóz pracowników i narzędzi między instalacjami".

"Zakup trzech specjalistycznych samochodów jest dla nas kolejnym krokiem, który pozwoli umocnić pozycję Orlen Eko w branży, w której działamy. Pozwoli nam to jeszcze efektywniej świadczyć usługi dla naszych klientów, zwiększyć przewagę konkurencyjną oraz komfort i wygodę pracy naszych pracowników" - powiedział prezes spółki Krzysztof Iwanicki, cytowany w komunikacie.

Spółka Orlen Eko działa od 16 lat. To podmiot zależny PKN Orlen, który specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami, ich odzysku i unieszkodliwianiu, monitoringu środowiska, w czyszczeniu instalacji przemysłowych oraz w konserwacji sprzętu ratowniczego, w tym gaśniczego, jak również w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w całej Polsce. Siedziba spółki znajduje się w Płocku, natomiast kilka zespołów regionalnych zlokalizowana jest w większych miastach na terenie kraju.