Orlen Lietuva przedłużył umowę z Kolejami Litewskimi do 2028 r.

Litewska spółka wchodząca w skład grupy Orlen przedłużyła porozumienie o współpracy z Kolejami Litewskimi, które są największą spółką kolejową w krajach bałtyckich. Umowa pozwoli nie tylko na utrzymanie dotychczasowego wolumenu przewożonych produktów do krajów bałtyckich, ale przyczyni się do znacznego zwiększenia transportu produktów do Polski.