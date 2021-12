Orlen, Lotos, Shell, Unimot i Anwim podsumowują 2021 rok na rynku paliw i ropy

Rok 2021 przyniósł biznesowi paliwowo-naftowemu wiele wyzwań - mówią zgodnie prezesi firm z branży. Specjalnie dla WNP.PL o minionych 12 miesiącach mówią Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos, Piotr Dziwok, prezes Shell Polska, Adam Sikorski, prezes Unimotu i Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.

Prezes Orlenu podkreśla, że koncern funkcjonuje w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym.- Jednak dzięki odważnym decyzjom biznesowym i inwestycjom, koncern jest odpowiednio przygotowany na wyzwania, jakie przynosi rynek. Realizowane inwestycje i działania biznesowe, które podejmujemy, przekładają się na wyniki finansowe, m.in. zysk netto, który za III kwartał br. wyniósł 2,9 mld zł, czyli o 2,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To najlepszy dowód na to, że PKN Orlen jako zdywersyfikowany, multienergetyczny koncern inwestujący w najnowsze technologie i niskoemisyjne moce wytwórcze energii elektrycznej utrzymuje mocną pozycję rynkową - mówi Daniel Obajtek.Jak zaznacza, tylko w 2021 roku PKN Orlen przeznaczy na inwestycje ok. 10 mld zł. Dzięki temu m.in. w Trzebini powstała instalacja do produkcji ekologicznego glikolu.- Podpisaliśmy również umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w Płocku szacowaną na ok. 13,5 mld zł. Z kolei najnowsza umowa inwestycyjna zakłada utworzenie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, której celem będzie wdrożenie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych firmy GE Hitachi. I tego wszystkiego dokonaliśmy w wyjątkowo wymagającym czasie, gdy realizujemy rekordowy co do wartości program inwestycyjny związany z budową koncernu multienergetycznego, gdy prowadzimy procesy fuzji i rozmawiamy z partnerami, a otoczenie jest zdominowane przez globalny kryzys wywołany pandemią - wylicza Daniel Obajtek.- Pandemia wniosła do gospodarczego i społecznego funkcjonowania dodatkowe ryzyko. Już w 2020 r. Grupa Lotos przyjęła nowy model pracy w pandemii, który się sprawdził. W 2021 r. koncern nadal musiał się mierzyć z koronawirusem. Jednak nie zatrzymało to projektów inwestycyjnych, z których najważniejszym był postój remontowy rafinerii. W tym roku po raz pierwszy polegał on na częściowym zatrzymaniu produkcji. Dodatkowym wyzwaniem było dostosowanie wszystkich działań do podwyższonych zabezpieczeń sanitarnych. Odpowiednie przygotowanie sprawiło, że remont zakładu praktycznie nie odbił się na wynikach spółki - mówi Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos.Jak wskazuje, bardzo ważnym wyzwaniem mijającego 2021 roku był także szereg zadań związanych z planowanym połączeniem z PKN Orlen.- Priorytetem zarządu Grupy Lotos jest zabezpieczenie w całym tym procesie pracowników. Pod koniec października parafowano stan uzgodnień dotyczących grupy pracowników, którzy zgodnie z realizacją środków zaradczych KE znajdą się poza grupą kapitałową. Osiągnięte ze stroną społeczną porozumienie zawiera m.in. 36-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy. Kolejnym istotnym elementem była konieczność wewnętrznej reorganizacji koncernu - wyjaśnia prezes Lotosu.W tym przypadku chodziło przede wszystkim o integrację w jednym podmiocie –Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Przedstawiony przez zarząd scenariusz zyskał akceptację rady nadzorczej, a potem także nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. To złożone przedsięwzięcie organizacyjne udało się sprawnie przeprowadzić 2 listopada.Prezes Lotosu zwraca uwagę, że okres pandemii miał też szczególne znaczenie dla ceny surowca, a co za tym idzie, dla produktów rafineryjnych, jak np. paliwa. W wyniku pierwszego lockdownu w 2020 r. i zatrzymania transportu nastąpił znaczy spadek cen ropy. Dosyć szybko ten niski poziom zaczął jednak odzyskiwać na wartości i wracać do poziomu sprzed pandemii. Jesienny wzrost cen paliw, który odczuwali klienci na stacjach, był również reakcją na pandemię. Wiązał się m.in. z informacją o pojawieniu się nowego szczepu koronawirusa – Omikronu. Obawa przed ponownym zamknięciem transportu wywindowała ceny ropy.- Jednak na ceny surowca należy spojrzeć szerzej – to też polityka oraz trend proekologiczny. Wahania cen surowca nie miały więc większego wpływu na kondycję Lotosu, który płynnie optymalizował przerób ropy naftowej przy pełnym wykorzystaniu projektowych mocy wytwórczych gdańskiego zakładu. W przeciwieństwie do okresu lockdownu z 2020 r., nie nastąpił spadek popytu na paliwa. Koncern starał się hamować wzrost cen na stacjach paliw, ale w taki sposób, by nie odbiło się to w znaczący sposób na marżach. Duże znaczenie dla obniżenia cen paliw miało przyjęcie rządowej tarczy antyinflacyjnej - wylicza Zofia Paryła i dodaje, że wysoką skuteczność w adaptacji do wymagających warunków rynkowych oraz elastyczność w zarządzaniu strumieniami produkcji potwierdzają wyniki finansowe Lotosu.Obszar wydobywczy, dzięki wyższym notowaniom ropy i gazu ziemnego, odnotował o 95 proc. lepszy wynik rok do roku. Z kolei obszar produkcji i handlu, mimo rekordowych kosztów gazu ziemnego, wspierany wyższymi marżami paliwowymi i na produktach naftowych (w szczególności bazy olejowe), osiągnął o 150 proc. wyższy wynik rok do roku.Rok 2021 pokazał, że transformacja energetyczna globalnych spółek paliwowo-naftowych jest faktem. W Unii Europejskiej nabiera ona coraz większej prędkości – na co wskazuje pakiet „Fit for 55". Przemysł rafineryjny musi więc w dalszym ciągu budować przyszłość w odniesieniu do tego trendu – odejście od paliw kopalnych jest kwestią czasu.- Można mówić o intensyfikacji wydatków inwestycyjnych w „zielone" projekty, po spowolnieniu w 2020 r. związanym z ograniczeniami budżetów związanymi z pandemią COVID-19. Wzrosty udziału inwestycji nieskoemisyjnych są widoczne w szczególności u największych europejskich koncernów zintegrowanych. W ich strategiach są zapisane cele związane z neutralnością klimatyczną, których realizacja będzie wymagała dalszego zwiększania udziału wydatków na transformację energetyczną - ocenia Zofia Paryła.Jej zdaniem dominującymi technologiami niskoemisyjnymi pozostaną OZE, ale na znaczeniu zyskują też nowe technologie związane m.in. z produkcją biopaliw czy technologie wodorowe i związane z magazynowaniem energii.- Grupa Lotos obserwuje unijną politykę klimatyczną i nie ustaje w poszukiwaniach nowych dróg wykorzystania swojego potencjału i infrastruktury. Pierwszym krokiem będzie wejście w skład koncernu multienergetycznego – do tego dużego podmiotu spółka wniesie swoje kompetencje. W dalszym ciągu będzie też podążać w kierunku inwestycji wodorowych. Grupa Lotos stara się podejmować aktywne działania wpisujące się w obecne trendy w zakresie polityki klimatycznej UE. Realizuje też projekty wodorowe, takie jak PURE H2, w ramach którego powstaną stacje tankowania wodoru w Gdańsku i w Warszawie, czy też Green H2 – zakładający produkcję zielonego wodoru w procesie elektrolizy. Nadchodzące zmiany spółka stara się traktować w kategorii szans biznesowych, które możemy dobrze wykorzystać - mówi prezes Lotosu.Jej zdaniem pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55" stanowi jedynie realizację wcześniejszych zapowiedzi Komisji Europejskiej. Jak podkreśla, Grupa Lotos rozumie i popiera dążenia do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych, jednakże zauważa również ryzyka wynikające ze skokowego wzrostu ambicji klimatycznych. Objęcie transportu drogowego dedykowanym systemem ETS podniesie opodatkowania paliw kopalnych, znaczny wzrost obowiązków w zakresie redukcji emisji dla sektora transportu czy wreszcie brak możliwości rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi po 2035 r. przełożą się na odczuwalne wzrosty zarówno cen paliw, jak i ogólnych kosztów życia.- Trudno dziś przesądzać, czy i kiedy nastąpi pełne odejście od ropy naftowej. Bardzo wiele będzie zależało od rozwoju technologii, mechanizmów wsparcia oraz akceptacji społecznej dla transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Wydaje się, że całkowite odejście od ropy naftowej nie jest przesądzone i nie będzie możliwe w ciągu najbliższych 2-3 dekad. Biznes rafineryjny będzie przechodził transformację. Rynkowe scenariusze dot. globalnego popytu na ropę naftową są bardzo szerokie i nie wskazują jednoznacznej drogi rozwoju świata bez tego surowca - podsumowuje Zofia Paryła.Prezes Shell Polska podkreśla, że 2021 rok był czasem wielu wyzwań, ale również nowych możliwości.- Zaczęliśmy ten rok od ogłoszenia w lutym naszej strategii neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Będziemy dążyć do tego na trzy sposoby: poprzez zerową emisję netto przy wytwarzaniu produktów, zmniejszenie intensywności emisji CO2 w sprzedawanych produktach i pomoc sektorom energochłonnym w ich drodze do zeroemisyjności - mówi Piotr Dziwok.Jak podkreśla, Shell już działa w tych obszarach.- Wprowadziliśmy do oferty neutralne emisyjnie oleje Shell Helix Ultra OW, umożliwiamy kompensację emisji CO2 naszym klientom flotowym w Polsce czy inwestujemy w elektromobilność i LNG. Co do tego ostatniego, to w tym roku otworzyliśmy już drugą stację Shell LNG. Błękitne paliwo charakteryzuje się tym, że jest obecnie jedną z najczystszych alternatyw dla oleju napędowego – pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22 proc. w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Ponadto silniki napędzane LNG emitują nawet do 50 proc. mniej hałasu - wylicza prezes.Jednak tegorocznym kamieniem milowym w kontekście dekarbonizacji transportu w Polsce dla Shella było uruchomienie pierwszych ładowarek elektrycznych szybkiego ładowania we współpracy z IONITY. Przy polskich autostradach działa już 8 ładowarek w czterech punktach: na stacjach Olsze Wschód i Zachód, w Kaszewach Kościelnych i Świecku.Odpowiadając na pytanie o największe wyzwania mijających 12 miesięcy, prezes Shell Polska mówi, że skutki pandemii wpłynęły na całą branżę i Shell nie był w tym przypadku wyjątkiem.- Chociaż szybko nauczyliśmy się, jak przystosować biznes do trwającej pandemii, to teraz otoczenie gospodarcze i rosnąca inflacja znowu wymagają elastyczności. Wierzymy jednak, że jest to sytuacja przejściowa i szybko uda się ją ustabilizować - mówi Piotr Dziwok.Jak podkreśla, w obecnych czasach jeszcze bardziej kluczowa staje się w biznesie stacyjnym oferta pozapaliwowa.- Widzimy, że wiele osób, szczególnie pobliskich mieszkańców, odwiedza nasze stacje, aby napić się kawy, zjeść przekąskę, zrobić szybkie zakupy i odebrać paczkę. Właśnie pod tym kątem w tym roku staraliśmy się rozszerzać nasze usługi. W sierpniu wprowadziliśmy nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny Shell Café, w którym serwujemy autorską kawę w dwóch mieszankach: espresso i lungo. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę z Pointpack, w ramach której każdy może nie tylko odbierać przesyłki DHL na stacjach, ale również je nadać. Jest to element naszej strategii, która zakłada, że do 2025 r. 50 proc. przychodów Shell Mobility będzie pochodziło z oferty pozapaliwowej - podsumowuje Piotr Dziwok.Zdaniem prezesa Unimotu, niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, zarządzającego siecią stacji paliw AVIA, rok 2021 przyniósł branży paliwowo-naftowej bardzo wiele wyzwań.- O ile pierwsze półrocze było dosyć stabilne, co przełożyło się m.in. na dobre wyniki naszej Grupy, o tyle największe wyzwania pojawiły się w drugim półroczu kończącego się roku. Zarówno cała gospodarka, jak i poszczególne firmy nauczyły się już funkcjonować w pandemicznych warunkach, więc tu już tego wpływu tak bardzo nie odczuwamy, jednak drugie półrocze było zdecydowanie zdominowane przez drastyczny wzrost cen surowców – gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej. Przełożyło się to na bardzo duże wyzwania związane z płynnością i dostępem do środków finansowych, co obserwujemy zarówno w naszej firmie, jak i w firmach konkurencyjnych - mówi Adam Sikorski.Jak ocenia, ten wzrost ceny surowców zaskoczył wielu uczestników rynku i był największym wyzwaniem ostatnich 12 miesięcy.- Cieszymy się, że udało nam się sprostać tym wyzwaniom, chociaż nie było to łatwe zadanie. Konieczne było zapewnienie odpowiedniej płynności dla spółki w tym zmiennym otoczeniu, czyli przede wszystkim zapewnienie odpowiednich środków finansowych na pokrywanie depozytów na transakcje terminowe, które są nieodłączną częścią prowadzonego przez nas biznesu. Depozyty te są związane z zawieraniem zabezpieczających transakcji terminowych i duża zmienność na rynku powoduje, że następuje również duża zmienność wartości tych depozytów. To z kolei wpływa na zmniejszenie rentowności. Dlatego to zapewnianie płynności było największym wyzwaniem w drugim półroczu 2021 r., z którym musieliśmy się zmierzyć - wyjaśnia prezes Unimotu.Na pytanie, czy ten trudny rok zmienił nastawienie branży do zielonej rewolucji, prezes Unimotu odpowiada, że odejście od ropy w długiej perspektywie czasu jest w pełni przesądzone i nic nie wskazuje na to, żeby miało się coś w tym obszarze zmienić.- Chociaż nie sposób wykluczyć sytuacji, w której bardzo wysokie ceny surowców energetycznych mogą zacząć powodować jakieś napięcia, w tym polityczne i społeczne, i to będzie powodowało, że należało będzie się zastanowić nad szybkością wprowadzania pewnych zmian - mówi Adam Sikorski i dodaje, że sam kierunek odchodzenia od paliw kopalnych jest jednak jasny i nikt już z nim nie dyskutuje. Pozostaje cały czas pytanie o perspektywę czasową.- Dynamika cen na rynku surowców zaskoczyła wielu graczy i było to szczególnie widoczne na rynku gazu ziemnego. Z jednej strony ta huśtawka cenowa może zrewidować pewne podejście, jeśli chodzi o zakładaną szybkość wprowadzanych zmian i je po prostu spowolnić, z drugiej strony z kolei ekstremalnie wysokie ceny, na przykład gazu, mogą również tę transformację przyspieszyć. Gaz uznawany był do tej pory za paliwo przejściowe, ale głównie dlatego, że był mniej emisyjny niż inne paliwa kopalne i tańszy lub konkurencyjny cenowo w stosunku do odnawialnych źródeł energii. Tymczasem teraz historycznie rekordowe ceny gazu mogą spowodować, że odejście od tego paliwa będzie szybsze, niż wynikało to z pierwotnych założeń. To może być po prostu skokowa zmiana - ocenia nasz rozmówca.Dlatego Grupa Unimot cały czas pracuje nad dywersyfikowaniem biznesu i projektami wspierającymi transformację energetyczną. W segmencie fotowoltaiki 2021 r. to przede wszystkim działania restrukturyzacyjne oraz zmiany w celu dopasowania struktury organizacyjnej do nowej strategii rozwoju w kierunku klientów biznesowych i instalacji powyżej 50 kWp. W lipcu 2021 r. firma uruchomiła również własną linię produkcyjną polskich paneli fotowoltaicznych w fabryce PZL Sędziszów.- We wrześniu 2021 r. nawiązaliśmy współpracę z dwoma amerykańskimi firmami – podpisaliśmy porozumienie o współpracy z NuScale Power dotyczące roli Unimotu jako konsultanta w obszarze SMR (small modular reactor), a także umowy z First Solar na dostawy paneli fotowoltaicznych w technologii cienkowarstwowej. W listopadzie 2021 r. jako AVIA Solar rozpoczęliśmy również współpracę z firmą Huawei, która będzie dostarczać nam falowniki i inne komponenty do realizowanych przez nas projektów fotowoltaicznych - wylicza Adam Sikorski.- Mijający rok mimo wszystko był znacznie spokojniejszy od 2020. Po pierwsze, władze nie zdecydowały się na powtórne wprowadzenie lockdownu, po drugie, nieco oswoiliśmy się z pandemią i nauczyliśmy funkcjonować w wyższym reżimie sanitarnym - mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.Jak podkreśla, duże znaczenie dla rynku paliwowego i przede wszystkim dla konsumentów mają wzrosty hurtowych cen paliw, które wynikają z dużej zmienności i niepewności cen surowców.- Tak czy inaczej, mimo powyższych wyzwań udaje nam się realizować strategię rozwojową Grupy Anwim - dodaje członek zarządu największego w kraju niezależnego operatora stacji benzynowych, zarządzającego siecią pod marką Moya.Czy wyzwania, które przyniósł 2021 r., zmieniły nastawienie branży do zielonej rewolucji? Przyszłość ropy zdaje się być przesądzona, pozostaje za to pytanie o horyzont czasowy, w jakim jej kres nastąpi.- Odejście od korzystania z paliw kopalnych jest ważnym elementem wieloletnich strategii agend UE, jak np. Zielony Ład czy Fit for 55. Sądzę, że wahania rynkowe czy krótkotrwałe zmiany koniunktury nie wpłyną w znaczący sposób na realizację tych zamierzeń. Niemniej uważam, że odejście od ropy jest perspektywą na wiele dziesięcioleci i nie nastąpi nagle, a to, co w najbliższym czasie nas czeka, to połączenie nowoczesnych rozwiązań nisko- czy zeroemisyjnych z tradycyjnymi, które póki co cechują się najwyższą efektywnością - ocenia Paweł Grzywaczewski.Jak mówi, Anwim ma świadomość nadchodzących powoli zmian, dlatego pracuje nad strategicznym planem lokalizacji punktów ładowania. Wraz ze zwiększeniem się liczby samochodów elektrycznych na rynku, również na stacjach firmy będą pojawiały się ładowarki.- Co więcej, w ramach działań proekologicznych na niektórych stacjach naszej sieci instalujemy systemy fotowoltaiczne, a także realizujemy projekty CSR, jak np. sadzenie drzew we współpracy z Lasami Państwowymi - wymienia nasz rozmówca i dodaje, że mijający rok to przede wszystkim jednak czas intensywnego rozwoju sieci stacji paliw Moya – zarówno pod względem zagęszczenia sieci, jak również wzbogacania oferty produktowej i portfolio usług dostępnych na stacjach.Dziś przy polskich drogach działa już niemal 360 punktów w niebiesko-czerwonych barwach. Są to stacje w tradycyjnym modelu – ze sklepem i konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe Moya; automatyczne – stacje zlokalizowane w kluczowych dla przewoźników punktach i dostosowane wyłącznie do obsługi klientów flotowych; Moya express, czyli stacje samoobsługowe z ofertą przeznaczoną zarówno dla klientów biznesowych, jak i detalicznych.- Po ponad roku od przejęcia sieci eMila uznajemy, że wprowadzenie do sieci Moya formatu samoobsługowego było dobrą decyzją, a stacje Moya express spotkały się z doskonałym przyjęciem przez klientów. W tym roku w dalszym ciągu rozwijaliśmy ofertę dostępną w tych punktach – m.in. rozpoczęliśmy pilotażowy projekt sprzedaży pozapaliwowej z samoobsługowego kiosku. Maszyna na stacji w Rumi umożliwia zakup zimnych i ciepłych napojów, przekąsek, a także płynu do spryskiwaczy dostępnego wprost z dystrybutora - mówi Paweł Grzywaczewski.W tym roku Anwim ogłosił również przejęcie holenderskiej spółki The Fuel Company Holding (TFC), emitenta i operatora kart paliwowych TFC. Jak podkreśla Paweł Grzywaczewski, akwizycja operatora międzynarodowych kart paliwowych TFC jest kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy, który umożliwi jej wejście ze sprzedażą na całą Europę.- Nie ustajemy też w rozwoju programu dla klientów biznesowych – Moya Firma. W tym roku nasza karta flotowa obchodzi dziesięciolecie istnienia na rynku. Ta dekada to intensywny okres doskonalenia oferty i pogłębiania naszych relacji z klientami flotowymi. Oferujemy im nowe, atrakcyjne rozwiązania, dzięki którym mogą wspólnie z nami rozwijać swoje biznesy - podsumowuje Paweł Grzywaczewski.