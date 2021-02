Orlen ma ambitne plany na Litwie

Pogłębiony przerób ropy naftowej w Możejkach oraz rozwój niskoemisyjnych źródel wytwarzania energii, a także sieci stacji benzynowych Orlen na Litwie były wśród tematów, jakie poruszono podczas spotkania Ingridy Šimonytė, premier Republiki Litwy z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu.

Cztery dziesięciolecia rafinerii w Możejkach

Na najważniejszych stacjach koncern planuje budowę wysokich witaczy reklamowych z logo Orlen, co byłoby nowym rozwiązaniem na tym rynku. Pierwszy witacz pojawi się już na przełomie marca i kwietnia br. na stacji paliw Zezmariai. Analizowana jest też możliwość instalacji ładowarek dla samochodów elektrycznych, dystrybutorów AdBlue dla samochodów osobowych, czy elementów reklamy cyfrowej (tzw. digital signage).Czytaj także: Orlen chce wsparcia rządu Litwy przy inwestycji w Możejkach Orlen zaznacza, że segment detaliczny Grupy ma obecnie duży wkład w jej wyniki. Tylko w ubiegłym roku zysk operacyjny tego segmentu osiągnął rekordowy poziom 3,3 mld zł. „Ten obszar jest też ważnym elementem wzmacniania wartości całej Grupy Orlen w perspektywie 10 lat. Rozwój sieci na Litwie wpisuje się w założenia strategii PKN Orlen, która przewiduje, że do 2030 r. na rozwój obszaru detalicznego przeznaczone zostanie blisko 11 mld zł. To przełoży się również na wzrost zysku operacyjnego (EBITDA) tego obszaru do około 5 mld zł rocznie” – czytamy w komunikacie.Rafineria w Możejkach w kwietniu ubiegłego roku obchodziła 40 lecie istnienia. Orlen przejął zakład w 2006 roku i do tej pory zainwestował w nim ponad 1 mld złotych. To największy zakład spółki Orlen Lietuva. Pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który obecnie wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie Kapitałowej ORLEN rafinerią, a także jedyną w krajach bałtyckich. Zajmuje powierzchnię ponad tysiąca hektarów, przez które przebiega ok. 2 tys. km rurociągów. Rafineria od początku istnienia przerobiła łącznie blisko 330 mln ton ropy.