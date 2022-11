Orlen ma umowy z MOL-em. Węgrzy z impetem wchodzą do Polski

Orlen dopina umowy w ramach realizacji środków zaradczych. Po zamknięciu transakcji z Saudi Aramco dotyczącej sprzedaży udziałów w gdańskiej rafinerii, polski koncern podpisał także z węgierskim MOL-em umowy sprzedaży pakietu 417 stacji paliw Lotos.

Przejęcie Lotosu przez Orlen stało się faktem 1 sierpnia, gdy do KRS zostało wpisane połączenie obu firm.

Komisja Europejska uzależniła zgodę na tę transakcję od realizacji środków zaradczych, dotyczącyh wielu obszarów biznesowych, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Dziś polski koncern sfinalizował transakcje z Aramco w obszarze rafinerii, hurtu i paliwa jet. Teraz ogłosił również podpisanie umów z węgierskim MOL-em, dotyczących detalicznego segmentu, czyli stacji paliw.

PKN Orlen i węgierski koncern MOL, oba notowane na warszawskiej giełdzie, poinformowały o podpisaniu umów w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych, wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

Przypomnijmy, że Orlen musiał sprzedać 80 proc. sieci stacji paliw Lotosu, by przejąć gdański koncern. Komisja Europejska, analizując skutki fuzji Orlenu i Lotosu dla rynku Europy Środkowo-Wschodniej, uznała, że połączenie sieci stacji paliw obu koncernów zachwieje konkurencyjnością w tym segmencie i zażądała sprzedaży części sieci.

Orlen na partnera w tym segmencie rynku wybrał MOL, z którym w styczniu 2022 r. podpisał przedwstępną umowę zbycia udziałów w spółce Lotos Paliwa, do której zostały wydzielonych 417 stacji w Polsce.

Teraz oba koncerny w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych podpisały umowy dotyczące sprzedaży przez Orlen na rzecz MOL 100 proc. udziałów w Lotos Paliwa „za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 610 mln dol. oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa w dniu w którym podpisano umowę przyrzeczoną” - czytamy w komunikacie Orlenu.

Ponadto w ramach podpisanych umów Orlen zobowiązał się do sprzedaży paliw przez 8 lat dla przejętej przez Węgrów spółki oraz przekazał umowę licencyjną, pozwalającą Węgrom na korzystanie ze znaków towarowych Lotos na przejętych stacjach przez 5 lat.

Jednocześnie Orlen poinformował, że wciąż trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy, na podstawie której polski koncern przejmie w ramach tej złożonej transakcji od koncernu MOL stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech i na Słowacji.

Przypomnijmy, że zgodnie ze styczniowymi umowami przedwstępnymi Orlen ma nabyć 144 stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę ok. 229 mln euro.

Finał sprzedaży sieci stacji paliw Lotosu i udziałów w Rafinerii Gdańskiej

Wcześniej Orlen poinformował również o finalizacji transakcji w ramach środków zaradczych, dotyczących segmentu rafineryjnego, poprzez podpisanie stosownych umów z Saudi Aramco.

Wiele obaw o wejście węgierskiego koncernu MOL do Polski

Wejście Węgrów do Polski budziło i wciąż budzi wiele obaw, choć MOL, poprzez swoją spółkę zależną Slovnaft Polska, obecny jest na polskim rynku już od dawna.

Pojawiały się pytania o to, co dla polskiego rynku oznaczać będzie wpuszczenie nowego gracza i to w dodatku oddanie mu tak znaczącego udziału w rynku. Pod adresem węgierskiego koncernu padały także zarzuty o powiązania z Rosją. Podnoszono kwestie bliskich relacji Węgier i Rosji, zwłaszcza w sprawach energetycznych, podsycając obawy o ingerencję Moskwy w polski rynek.

MOL odpierał te zarzuty, uznając je za całkowicie nieuzasadnione. - Nie zajmujemy się polityką, jesteśmy całkowicie niezależną, w dodatku publiczną firmą. Mamy przejrzystą strukturę akcjonariatu, nie jesteśmy pod wpływem żadnego innego kraju czy rządu - przekonywał w rozmowie z WNP.PL György Bacsa, członek zarządu, wiceprezes ds. operacji strategicznych i rozwoju Grupy MOL.

Z kolei Oszkár Világi, zastępca dyrektora generalnego MOL Group, tłumaczył w rozmowie z naszym portalem, że koncern utrzymuje relacje biznesowe z wieloma podmiotami na poziomie globalnym, jak i regionalnym. Są wśród nich również podmioty rosyjskie, kupuje także rosyjską ropę. Jak jednak twierdził, o żadnej zależności nie może być mowy.

Eksperci rynkowi rozwiewają także obawy o wpływ wejścia nowego gracza na polski rynek stacji paliw. Po pierwsze MOL obecny jest na polskim rynku od 1997 roku poprzez swoją spółkę zależną Slovnaft Polska, zajmującą się przede wszystkim hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Slovnaft Polska zajmuje się również dystrybucją granulatu polietylenu i polipropylenu, a także smarów i olejów produkowanych przez MOL Group.

Od 2006 r. MOL poprzez Slovnaft Polska prowadzi także sieć partnerskich 83 stacji Slovnaft Partner. Z informacji koncernu wynika, że po finalizacji umowy z Orlenem stacje te zostaną połączone z przejmowanymi 417 stacjami Lotosu i działać będą pod wspólnym szyldem grupy MOL.

Nowy gracz nie namiesza na polskim rynku stacji paliw

Zdaniem ekspertów, wkroczenie węgierskiego koncernu z impetem na polski rynek, bo MOL od razu stanie się czwartym graczem na naszym rynku (za Orlenem, BP i Shellem), nie zaburzy jednak konkurencji na nim. Zmiana jest duża i symboliczna, wszak znika marka Lotos, która w tym roku świętuje 30-lecie (pierwsza stacja paliw pod tym logo pojawiła się w 1992 r. w Redzie).

Z drugiej strony jednak MOL wchodzi de facto w miejsce Lotosu, dlatego dla rynku nie będzie tu rewolucji. Dla kierowców z kolei pojawienie się nowego gracza to dobre informacje, bo rośnie konkurencyjność.

Po finalizacji transakcji dotyczących segmentu rafineryjnego i detalicznego Orlenowi zostaje jeszcze dopięcie umów dotyczących działalności asfaltowej oraz obszaru logistyki. Tu partnerem w jest Unimot.

Jak mówił podczas ostatniego spotkania z inwestorami prezes Unimotu Adam Sikorski, cały projekt przejęcia aktywów Lotosu i Orlenu toczy się zgodnie z planem.

- Liczymy że do końca roku cała transakcja będzie zamknięta - powiedział podczas czatu inwestorskiego Adam Sikorski.