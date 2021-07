Orlen ma więcej czasu na znalezienie kupca na aktywa Lotosu

Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

KE do 14 listopada wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia @GrupaLOTOS przez @PKN_ORLEN. To standardowa procedura, która umożliwi jeszcze bardziej szczegółową analizę ofert potencjalnych partnerów, pod kątem korzyści dla wszystkich grup interesariuszy — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 2, 2021

W stronę multikoncernu

- To proces, który przyniesie realne korzyści dla wszystkich zaangażowanych firm, ich akcjonariuszy, pracowników, klientów, a także dla polskiej gospodarki. Aby to zagwarantować, musimy wybrać inwestora do realizacji środków zaradczych, który zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój. To dla nas priorytet, a biorąc pod uwagę skomplikowany charakter transakcji, zgoda Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na negocjacje to dobra informacja - mówił w piątek o fuzji komentując decyzję KE prezes Orlenu Daniel Obajtek.Proces przejęcia kapitałowego Lotosu przez Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. płocki koncern złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata i zakończył się dopiero 14 lipca a warunkową zgodą KE na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.To element budowy przez PKN Orlen koncernu multienergetycznego; PKN Orlen w kwietniu 2020 r. przejął Energę, która uzupełniła portfolio grupy o odnawialne źródła energii. Równolegle prowadzony jest proces łączenia z Grupą Lotos oraz z PGNiG, co umożliwi stworzenie podmiotu o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł.Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego.W maju 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN Orlen, PGNiG i Grupa Lotos potwierdziły strukturę fuzji spółek, podając tryb połączenia przez przejęcie w trybie art. 492 KSH, jako wiodący model transakcji. Podpisana czterostronna umowa przewiduje bezgotówkową formułę połączenia. W nowym podmiocie Skarb Państwa będzie miał udział 50 proc.