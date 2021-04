Orlen ma wiele przewag, ale trzeba to jeszcze wykorzystać

Orlen to jedna z tych spółek państwowych, obok np. KGHM, które mają niezłą sytuację, miedzy innymi przez to, że dywersyfikuje swoje inwestycje i ma aktywny udział w transformacji energetycznej, dzięki czemu także jego standing jest niezły - ocenia Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Zdaniem Marcina Roszkowskiego fuzji Orlenu z Lotosem przeciwni mogą być właściwie wszyscy konkurenci zainteresowani hurtowym handlem paliwem w tej części Europy.

Z jednej strony ma powstawać silny podmiot, a z drugiej strony toczy się bój, kto wejdzie na duży kawałek rynku hurtowego paliw w Polsce - zauważa Marcin Roszkowski.

Blisko rok temu Komisja Europejska zgodziła się na fuzję Orlenu z Lotosem.

Orlen czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie fuzji z gdańskim Lotosem. Przygotowania do niej trwają już kilka lat i mają zakończyć się znacznym umocnieniem rynkowej pozycji koncernu w tej części Europy. Wcześniej przyłączył już Energę, stając się firmą paliwowo-energetyczną. Mimo, że wywołany pandemią kryzys wpłynął na ubiegłoroczne wyniki firmy, cały czas zachowuje ona silną pozycję rynkową - uważa Marcin Roszkowski.



Jego zdaniem Orlen to jedna z tych spółek państwowych, obok np. KGHM, które w tym wypadku, mają niezłą sytuację. Między innymi przez to, że dywersyfikuje ona swoje inwestycje i tam jest dużo różnych kierunków, ale przede wszystkim – realnie przeprowadza ona transformację energetyczną, dzięki czemu jej standing na giełdzie jest niezły.

Dziś firma stoi przed takim samym wyzwaniem, z którym mierzą się wszystkie energetyczne koncerny w Europie. - Na rynku dzieje się dużo rzeczy, przede wszystkim zmiana w sposobie, w jaki będziemy podróżować. Do tego będzie bardzo potrzebna zmiana źródeł wytwarzania, i Orlen pewnie sobie już dokonał pod tym kątem akwizycji Energi - zwraca uwagę Marcin Roszkowski, dla którego istotnym czynnikiem funkcjonowania takich firm jak Orlen będzie reakcja rynków na obecną sytuacje, a także samo dostosowanie się do niej Orlenu.

