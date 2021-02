Orlen mnoży fuzje i przejęcia. "Wkrótce będziemy mieć dobre wiadomości"

Mimo pandemii PKN Orlen kontynuuje procesy akwizycyjne. Trwają prace nad fuzją z PGNiG, prowadzone są negocjacje z partnerami do spełnienia środków zaradczych KE w procesie przejęcia Grupy Lotos. - Wkrótce będziemy mieć dobre wiadomości - zapowiedział podczas telekonferencji wynikowej wiceprezes koncernu Jan Szewczak.

Fuzja Orlenu z PGNiG

Przejęcie Polska Press

Dobre wyniki w trudnym czasie

Podsumowujemy wyniki #ORLEN4Q20. W minionym kwartale największy udział w zyskach Grupy ORLEN miały segmenty energetyki, detalu oraz petrochemii. To obszary wytyczające ścieżkę transformacji koncernu w ciągu najbliższej dekady #ORLEN2030



📰https://t.co/VZptXaVRsc pic.twitter.com/ONIxOBZJKP — ORLEN (@PKN_ORLEN) February 4, 2021

Innym ze zobowiązań jest udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej oraz sprzedaż dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce wraz z zapewnieniem nowemu właścicielowi dostaw do 500 tys. ton rocznie tego surowca, wykorzystywanego m.in. w budownictwie, górnictwie czy w przemyśle drogowym.Wiceprezes Jan Szewczak podczas telekonferencji odniósł się również do postępów w procesie fuzji z PGNiG. Pierwotnie wniosek w tej sprawie miał trafić do Komisji Europejskiej jeszcze 2020 r. Procedura jednak nieco się opóźniła, a koncern zapowiadał złożenie wniosku na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Teraz wiceprezes Szewczak wskazał nowy termin.- Zgodnie z planem wniosek ws. koncentracji powinien trafić do Komisji Europejskiej do końca marca - mówił podczas telekonferencji.Orlen zakłada, że po złożeniu wniosku Komisja Europejska przekaże go do rozpatrzenia UOKiK, co pozwoli uprościć i skrócić całą procedurę.- W mojej ocenie zrealizowanie tej transakcji jest możliwe do końca 2021 r. - powiedział Jan Szewczak.Przypomnijmy, że list intencyjny ws. połączenia obu koncernów został podpisany w lipcu 2020 r. W wyniku integracji aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Lotosu i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby około 200 mld zł.Wśród ostatnich decyzji akwizycyjnych PKN Orlen najwięcej emocji budzi rozpoczęty pod koniec 2020 roku proces przejęcia jednej z największych grup wydawniczych w Polsce - Polska Press, wydawcy 20 dzienników regionalnych i 120 tygodników lokalnych. Wniosek w tej sprawie trafił do UOKiK w połowie grudnia 2020r.- Ze względu na fakt, że w tym procesie nie ma żadnych elementów zagrożenia konkurencji na rynku, spodziewamy się decyzji UOKiK w sprawie przejęcia Polska Press dosłownie na dniach. Liczymy, że faktycznego przejęcia tego podmiotu będziemy dokonywać pod koniec lutego, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód - ocenił Jan Szewczak.Pytany o opłacalność biznesową tej transakcji wiceprezes Orlenu zapewniał, że zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne badania i analizy, które pokazały, że to dobre posunięcie.- W koncernie PKN Orlen nic się nie dzieje bez przypadku i bez przemyślanej strategii. Jestem przekonany, że tak jak słusznym krokiem było przejęcie Energi, co widzą dziś zarówno akcjonariusze, jak i analitycy, tak za rok, dwa lata przejęcia Ruchu i Polska Press przyniosą podobne efekty.PKN Orlen zamknął rok 2020 z zyskiem netto w wysokości 3,4 mld zł, po uwzględnieniu zysku na nabyciu Energi. Wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły w tym czasie 86,2 mld zł. To głównie zasługa rekordowych wyników segmentów detalu i energetyki.Więcej o wynikach finansowych PKN Orlen czytaj: Zyski Orlenu napędzane energetyką i detalem - Wyniki, osiągnięte przez PKN Orlen w 2020 r. w trudnym otoczeniu makro potwierdzają słuszność koncepcji budowy koncernu multienergetycznego, a nawet multibiznesowego - powiedział podczas telekonferencji wiceprezes spółki Jan Szewczak.Jak zaznaczył, wyniki zostały osiągnięte w sytuacji spadku marż downstream o 30 proc. do poziomu 7 dol. na baryłce, przy niższym popycie na paliwa i niższym przerobie ropy, przy wykorzystaniu mocy przerobowych na poziomie 84 proc.Przyczyniły się do tego w głównej mierze "historycznie pozytywne" wyniki segmentu detalu i energetyki. Straty w segmencie rafineryjnym zostały też zniwelowane przez obszar petrochemii.- To kolejny dowód na słuszność koncepcji tworzenia multienergetycznego a nawet multibiznesowego koncernu - mówił Szewczak.