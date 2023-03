Orlen może umieścić na giełdzie nową spółkę, bo... potrzebuje pieniędzy

Planowane w strategii do 2030 r. wydatki Orlenu sięgają setek miliardów złotych. By je pokryć, koncern buduje cały system finansowania, którego elementem może być debiut nowej spółki na giełdzie.

Orlen szacuje, że wydatki związane z realizacją strategii wyniosą ponad 470 mld zł!

By pokryć idące w setki miliardów wydatki, Orlen będzie musiał skorzystać z różnych form finansowania.

Nie jest też wykluczone pozyskanie kapitału z giełdy, np. poprzez wydzielenie części biznesu do oddzielnej spółki i jej debiut na warszawskim parkiecie.

Orlen zaprezentował 28 lutego nową strategię koncernu do roku 2030. Firma planuje miliardowe inwestycje we wszystkich segmentach, a także rekordową dywidendę. Mowa o setkach miliardów złotych, co skłania do postawienia pytania, jak koncern chce sfinansować tak ambitne plany.

Jak możemy wyczytać z prezentacji, Orlen szacuje, że nakłady związane z realizacją strategii wyniosą ponad 470 mld zł!

- Planowane w horyzoncie 2030 r. wydatki to 320 mld zł na inwestycje, około 100 mld zł zostanie przeznaczone na dywidendę i podatki. Pozostałe koszty to w perspektywie kolejnych 8 lat ok. 50 mld zł i będą to głównie odsetki od kredytów - wyjaśniał portalowi WNP.PL podczas prezentacji strategii Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen.

Orlen planuje sięgnąć po różne formy finansowania swojej strategii

By pokryć takie, idące w setki miliardów wydatki, Orlen będzie musiał skorzystać z różnych form finansowania. Sam zysk, który – co pokazał miniony rok – może być gigantyczny, przy takim planie inwestycyjnym nie wystarczy.

- W strategii założyliśmy ponad 400 mld zł skumulowanego zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - przyp. red.), co powinno pokryć inwestycje, ale trzeba mieć świadomość, że zysk nie rośnie równomiernie. Najpierw realizujemy inwestycje, które pozwalają na wzrost EBITDA. Dlatego potrzebne będzie pomostowe finansowe - tłumaczy nasz rozmówca.

Zgodnie z założeniami strategii Orlen ma ok. 125 mld zł pojemności dłużnej, przy utrzymaniu wskaźnika zadłużenia na poziomie 2x-2,5x EBIDTA. Oznacza to, że do takiego poziomu może bezpiecznie się zadłużać.

Kolejnym sposobem na pozyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji finansowania mają być strategiczne sojusze.

- W takich aliansach my dajemy pozycję, wiedzę i część finansowania, druga strona dokłada się do projektu. Takie sojusze powinny nam dać dodatkowe ok. 50 mld zł - mówi Michał Perlik i wskazuje, że przykładem może być tu planowana współpraca z Saudi Aramco czy już realizowana z Northland Power przy projekcie budowy morskich farm wiatrowych.

Orlen nie wyklucza sięgnięcia po kapitał na giełdzie

Na tym nie kończą się możliwości pozyskania finansowania przez Orlen. Koncern planuje dalsze, regularne emisje obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, chce sięgnąć po unijne i zielone finansowanie, a także hybrydowe obligacje.

Jak powiedział nam Michał Perlik, nie jest też wykluczone pozyskanie kapitału z giełdy, np. poprzez wydzielenie części biznesu do oddzielnej spółki i jej debiut na warszawskim parkiecie.

- Taka struktura co do zasady jest możliwa i zapewne miałaby największe szanse powodzenia w przypadku zielonych aktywów, np. poprzez wydzielenie OZE wraz z siecią do osobnej spółki i pozyskanie kapitału na tym poziomie. Nie wykluczałbym takiego scenariusza, choć nie jest to proces do zrobienia w kilka miesięcy, bo wymaga głębszej reorganizacji - mówi Michał Perlik, dodając, że jest o czym mówić, biorąc pod uwagę zawarty w strategii cel 9 GW mocy OZE.