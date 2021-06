Orlen na wodorowym szlaku

Według władz Unii Europejskiej to wodór ma być w przyszłości podstawowym źródłem czystej energii. Ten trend dostrzega także PKN Orlen. Polski koncern rozwija szereg działań, które w przyszłości mają zaowocować mocnym usadowieniem się na pozycji jednego z liderów wodorowego biznesu i to nie tylko w regionie.

Koncepcja zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych. Trzy mają powstać w naszym kraju, dwa kolejne w Czechach, a jeden na Słowacji.Mają je zasilać odnawialne źródła energii, w tym morska farma wiatrowa Baltic Power. Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW. Warto podkreślić, że sama farma Baltic Power, której budowa ma ruszyć w 2023 roku, będzie mogła mieć moc zainstalowaną nawet na poziomie 1,2 GW.Ale to nie wszystko. Elementem programu mają być również trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach.Dopełnieniem programu będzie międzynarodowa sieć ponad stu stacji tankowania wodoru.54 stacje tankowania wodoru, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy, powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji. Co ciekawe, o tym jak szybko rozwijają się plany wodorowe Orlenu, świadczy i to, że pół roku temu dyrektor wdrażania paliw alternatywnych w koncernie Grzegorz Jóźwiak mówił o 50 stacjach w Polsce, a teraz program wodorowy swoim zasięgiem objął też Czechy i Słowację.W wodorowej strategii Orlenu widać komplementarność – firma chce produkować wodór, dostarczać go i dystrybuować. W odróżnieniu od biznesu węglowodorowego, wzmocni pozycję rynkową poprzez zabezpieczenie własnych dostaw surowca.Co ważne, Orlen nie tylko zapowiada czy kreśli ambitne plany, ale prezentuje już realizowane projekty.W Niemczech, na stacjach grupy w Wolfsburgu i Müllheim, działają pilotażowe punkty tankowania wodoru.We Włocławku, Trzebini i Płocku powstają instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, o docelowych łącznych możliwościach produkcji ponad 1000 kg na godzinę. Huby będą dostarczać wodór na stacje dla transportu indywidualnego i komunikacji publicznej.Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach. W planach jest także budowa sześciu stacji w Czechach.