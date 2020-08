Orlen najbardziej rozpoznawalną marką stacji paliw

Orlen to najbardziej rozpoznawalna marka stacji paliw – podał PKN Orlen, powołując się na Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Według koncernu, rozpoznawalność marki Orlen wpływa na wyniki finansowe jego segmentu detalicznego, które w pierwszym półroczu wyniosły 1,4 mld zł.

"Orlen to najbardziej rozpoznawalna marka stacji paliw, którą Polacy darzą także największym zaufaniem i sympatią - wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. To przekłada się na wyniki finansowe segmentu detalicznego PKN Orlen, które tylko w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 1,4 mld zł" - przekazał we wtorek koncern.

Jak podał PKN Orlen, według badania IBRiS, 92 proc. ankietowanych i aż 96 proc. aktywnych kierowców i tyle samo spośród tych, którzy tankują przynajmniej raz w tygodniu, zna Orlen i utożsamia go z polską marką. Koncern zwrócił uwagę, że należące do niego stacje są także najbardziej lubianymi przez Polaków i wskazywanymi jako te, które chcieliby mieć w najbliższej okolicy - tak zadeklarowała blisko połowa badanych, przy czym w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, Orlen poprawił swój wynik.

"Segment detaliczny to jeden z filarów naszej działalności, który nawet w trudnym czasie pandemii przynosił zyski i korzystnie wpływał na pozycję finansową spółki. Dynamicznie go rozwijamy i to przynosi zakładane efekty. Inwestujemy w naszą sieć, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją. Nieustannie podnosimy ich standard i rozszerzamy ofertę, dbając, by stacje spełniały oczekiwania klientów. Robimy to skutecznie, co potwierdzają wyniki badania IBRiS, w których po raz kolejny jesteśmy zdecydowanym liderem" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Jak poinformował koncern, stacjom Orlen ufa ponad 60 proc. badanych, a jeszcze wyższy - o 3 proc. wynik PKN Orlen uzyskał wśród aktywnych kierowców. "Wpływ na to ma z pewnością najwyższa jakość paliwa, na którą wskazało aż 80 proc. osób i wysoka jakość obsługi, którą doceniło niemal 90 proc. badanych" - oceniła spółka.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że "stacje Orlen cieszą się także największą sympatią - lubi je ponad 60 proc. Polaków". "To wynik wyższy niż dwóch kolejnych marek łącznie" - zaznaczył koncern.

Według PKN Orlen, "badanie IBRiS potwierdziło, że Polacy coraz częściej korzystają ze stacji nie tylko jako miejsca do tankowania paliwa". "Obecnie pełnią one również rolę kawiarni i restauracji, czy sklepów spożywczych" - zauważyła spółka.

Jak podano, "PKN Orlen pozostał liderem wśród koncernów nie tylko pod względem jakości paliwa i obsługi, lecz także oferty produktowej". "Za najlepszą uznało ją 53 proc. ankietowanych, którzy docenili szeroki wybór asortymentu" - wskazano w komunikacie.

Odnosząc się do szczegółowych wyników badań IBRiS, PKN Orlen podał, że przeszło 70 proc. badanych podkreślało, iż Orlen "to sieć innowacyjna, która rozwija się najszybciej i najbardziej dynamicznie".

"Przykładem są wdrożone ostatnio nowoczesne rozwiązania, podwyższające standardy obsługi. Na wybranych stacjach Orlen, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, wsparciem dla kierowców są Mobilni Kasjerzy, z których jeden usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako +Szybki Pas+. Umożliwiają one zapłatę tylko za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy" - oznajmił koncern.

PKN Orlen przypomniał też, że odwiedzający jego stacje mogą korzystać także z aplikacji VITAY z usługą Orlen Pay, która pozwala zapłacić za tankowanie od razu po odłożeniu nalewaka. "Sprawne tankowanie na stacjach Orlen odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją ORLEN PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi" - dodał koncern.

PKN Orlen podkreślił m.in., że kolejnym udogodnieniem na stacjach jego sieci jest możliwość obustronnego tankowania. "Węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu" - wyjaśnił koncern. Zaznaczył przy tym, iż na blisko 300 stacjach Orlen powstały także Mobilne Kasy przy drzwiach wejściowych do budynków - to tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie.

Pod koniec lipca PKN Orlen informował, iż posiada w Polsce 1792 stacje paliw, w Niemczech - 586, w Czechach - 417, na Litwie - 26, a na Słowacji - 11.