Orlen o krok bliżej do przejęcia Lotosu. Zapadły ważne decyzje

Skarb Państwa odniósł sukces na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lotosu. Bez żadnych sprzeciwów czy nawet dyskusji zostały przyjęte wszystkie uchwały dotyczące reorganizacji wewnątrz Grupy Lotos i zgody na wskazane przez Komisję Europejską dezinwestycje w toku fuzji z PKN Orlen. Był to jeden z ważniejszych etapów w całym procesie tworzenia multienergetycznego koncernu.

Fundusz, który ma 5 proc. udziału na WZA, zaproponował, by wyrażane przez akcjonariuszy zgody na zbycie aktywów były wykorzystane wyłącznie w razie przeprowadzenia fuzji Lotosu z Orlenem, ale nie przy okazji zwykłego zakupu akcji Lotosu przez Orlen. Ta propozycja została przyjęta i według niej sprawnie przebiegły głosowania pozostałych, zaplanowanych uchwał.W kolejnych głosowaniach akcjonariusze wymaganą większością głosów zgodzili się na przeniesienie wszystkich aktywów rafineryjnych do Grupy Lotos SA.Decyzja ta ma znaczenie nie tylko porządkowe, ale jest także kluczowa dla przyszłości planowanej fuzji z PKN Orlen, gdyż pozwoli w dalszej kolejności na wydzielenie 30 proc. tych aktywów do spółki celowej i następnie jej sprzedaż, zgodnie ze wskazanymi przez KE środkami zaradczymi.Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali akcjonariusze posiadający 132,7 mln akcji, przeciw byli posiadacze 9,7 mln akcji, a wstrzymali się akcjonariusze posiadający 5,99 mln akcji.Akcjonariusze zgodzili się również, w przypadku realizacji fuzji z Orlenem, na zbycie przez Grupę Lotos 100 proc. udziałów w spółce Lotos Biopaliwa, 100 proc. akcji w spółce Lotos Terminale, 100 proc. udziałów w spółce Lotos Paliwa oraz spółek, które nabędą część majątku Lotosu Paliwa w wyniku podziału tej spółki oraz na zbycie przez Grupę Lotos 100 proc. udziałów w spółce, która nabędzie część majątku Lotosu Asfalt w wyniku podziału tej spółki.Tym samym Orlen jest o krok bliżej do przejęcia Lotosu. Ostateczną zgodę na koncentrację, w tym parytet wymiany akcji, wyrazić muszą na odrębnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze zarówno akcjonariusze Grupy Lotos, jak i PKN Orlen.Niezbędna jest jeszcze ostateczna zgodna Komisji Europejskiej na koncentrację obu koncernów. Orlen do 14 listopada ma złożyć w Brukseli wszystkie wymagane dokumenty, przedstawiające plan spełnienia środków zaradczych.Jak zapewnił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć, ta data 14 listopada, gdy mija czas wskazany przez KE na przedstawienie sposobu realizacji środków zaradczych, to ostateczny termin,- Rozmowy z KE były procesem wymagającym, który polegał na wynegocjowaniu możliwie najkorzystniejszych dla koncernu multienergetycznego warunków. Dlatego trwały dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Znalezienie właściwych partnerów też jest w naszym interesie. Ten wybór nie będzie oceniany tylko przez organy antymonopolowe, ale przez gospodarkę, która sprawdzi, czy prawidłowo dobraliśmy inwestorów i partnerów do naszych aktywów - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Krzysztof Nowicki.Czytaj więcej: Nadchodzą decydujące chwile dla fuzji Orlenu i Lotosu Inwestorzy dobrze przyjęli taki przebieg obrad walnego. W czwartek, 14 listopada tuż po godzinie 12.00, czyli po zakończeniu wszystkich głosowań, kurs Grupy Lotos na warszawskiej giełdzie rósł o prawie 2 proc.