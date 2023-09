Orlen obiecuje nową rewolucję. Zyskać mają rolnicy i partnerzy

Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu.

Orlen Południe podpisał umowę ze spółką Polimex Mostostal na budowę tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie. Jednak koncern planuje o wiele więcej inwestycji mających zwiększyć w Polsce produkcję biododatków do paliw.

Orlen buduje obecnie pierwszą biometanownię w Polsce i zapowiada powstanie setki biogazowni w 5 lat.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek mówi w wywiadzie dla WNP.PL, że te inwestycje nie byłyby możliwe bez przekształcenie Orlenu w koncern multienergetyczny.

Jego zdaniem wygląda on obecnie podobnie do innych, dużych europejskich koncernów energetycznych.

Czy po rozpoczęciu budowy tłoczni w Kętrzynie planujecie następną tego typu inwestycję?

Chcemy skrócić dystans między rolnikiem, a bezpośrednim odbiorem biododatków, które stosujemy, jednocześnie nie tworząc spekulacji cenowych. To nie jest jedyna inwestycja, którą realizujemy. Zwiększamy jednocześnie moce przerobowe, jeśli chodzi o produkcję biodiesla, poprzez inwestycję HVO (z ang. Hydrotreated Vegetable Oil) w Płocku, która będzie służyć do uwodornienia olejów roślinnych. Jej moce produkcyjne wyniosą 300 tys. ton rocznie biodiesla lub paliwa lotniczego.

Kolejną jest inwestycja sięgająca wartości ponad 1 mld złotych, służąca do produkcji biometanolu w Jedliczach. One już trwają i niebawem będą oddawane. Cały czas analizujemy, gdzie prócz województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego jest dużo rzepaku, ponieważ nowe inwestycje muszą pociągać za sobą przemyślaną strategię ekonomiczną i być długoterminowe, bo trudno dostosować produkcję do niestabilnych plonów. Na razie w tych trzech województwach jest największy potencjał, który zresztą co roku się zwiększa.

Orlen przygląda się uprawom rzepaku w Polsce pod możliwą budowę kolejnych tłoczni

Następnie planujemy ewentualnie wybudować w Kętrzynie małą rafinerię, żeby już nie przemieszczać oleju rzepakowego. Koszty tej rafinerii to będą setki milionów i na razie analizujemy taką inwestycję. W ciągu roku ogłosimy w jakim kierunku tu pójdziemy, ale w innych regionach również liczymy uprawy i przyglądamy się możliwości budowy tłoczni.

Orlen ogłosił powstanie w ciągu 5 lat powstanie aż 100 biogazowni, może Pan zdradzić szczegóły tych inwestycji?

One już powstają, mamy już kilka biogazowni, a teraz budujemy biometanownię w Głębowie. Inwestycja ta będzie kosztować 180 mln złotych. Wykonaliśmy już około 40 proc. prac związanych z budową tego obiektu i będzie to pierwsza biometanownia w Polsce. Jeżeli chodzi o biogaz, to nie będą to tylko same inwestycje Orlenu, bo tu będziemy operować w ramach zakładanych spółek joint venture czy to z rolnikami czy też producentami lub przetwórcami spożywczymi. W przypadku biogazowni najważniejsza jest stabilność wsadu i Orlen oczywiście nie posiada areału i wsadu. To praca rolników i przedsiębiorstw i z nimi chcemy łączyć siły, żeby uzyskać stabilność wsadu, bo pod wsad dobiera się technologię.

A czy paliwa pochodzące z tych wszystkich „bio” inwestycji będą również eksportowane?

Oczywiście, bo przecież mamy również rafinerie w innych krajach Europy i tam też korzystamy z produkcji rolniczej, ale i eksportujemy produkty z Polski. Jesteśmy czwartą największą firmą w Europie pod względem ilości przerobionej ropy, mówimy o ilości 900 baryłek dziennie. Jeżeli chodzi o nasze, krajowe rafinerie nastawiamy się na wsad od polskiego rolnika.

Podkreślał Pan na ostatniej konferencji, że te wszystkie inwestycje nie byłyby możliwe bez koncentracji Orlenu. Może Pan wyjaśnić, dlaczego?

Chociażby ze względu na to, że tylko jeden koncern w Polsce powinien kupować ropę. Czym większy wolumen ropy, tym większe zniżki, pewność zamówień, niższe koszty logistyki, a co za tym idzie większe procesy inwestycyjne.

Orlen wydaje dziś rocznie na inwestycje więcej niż w ciągu całych 10 lat

Tyle co obecnie rocznie wydaje Orlen na inwestycje nie wydawano przez 10 lat. Gdyby Orlen nie mógł osiągnąć zbilansowania, jeśli chodzi o wolumeny ropy, gazu, to nie byłby stabilny i nie byłoby stabilności w cenach. Nie można by na przykład zamrozić cen gazu, bo ktoś musi podstawić pod to kapitał. Nie bylibyśmy w stanie 6-7 krotnie obniżyć cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gdyby gazem obracało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie mogłoby tego zrobić. Ponieważ Orlen ma do dyspozycji tak duży kapitał, to gdy ceny gazu na światowych rynkach poszły do dołu zakupiliśmy jego dodatkowe wolumeny i znacznie obniżyliśmy jego ceny.

Gdyby koncerny były rozbite nie dałoby się tego zrobić. To są oczywiście moje słowa, ale warto zwrócić uwagę na oceny Orlenu. Jest on piątym najbardziej rozwijającym się koncernem na świecie. Instytucje międzynarodowe podnoszą nasze raitingi, przecież ja sam tego nie robię.

Orlen jest podobnym koncernem do innych koncernów europejskich. Tam przez 30 lat budowano je podobnie jak w Polsce. Na takim modelu oparto budowę Totala, Repsolu, Eni i innych firm międzynarodowych. Także niech przeciwnicy takiego modelu pokażą mi chociaż jeden koncern międzynarodowy, który ma inną strukturę.