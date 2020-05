Orlen oczekuje wzrostu popytu na paliwa

PKN Orlen w I kwartale 2020 r. wykorzystywał 88 proc. mocy przerobowej rafinerii w Grupie Kapitałowej, ale nie zakłada dalszych ograniczeń produkcji - poinformowali przedstawiciele zarządu spółki. Orlen oczekuje, że popyt na paliwa będzie rosnąć.

Jak mówił w środę na konferencji wynikowej za I kwartał 2020 r. wiceprezes Orlenu Zbigniew Leszczyński, w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku spółka obniżyła wykorzystywane moce produkcyjne do 88 proc., w różnym stopniu w różnych swoich zakładach.

"Zakładamy powolny wzrost konsumpcji paliw i nie zakładamy dalszych ograniczeń produkcyjnych" - zaznaczył Leszczyński. Przypomniał, że Orlen podjął szereg działań, by optymalnie wykorzystywać swoje moce produkcyjne, np. ograniczył do zera import oleju napędowego, przesunięto też na maj i kwiecień część remontów, planowanych na późniejsze miesiące. W efekcie w I kwartale PKN Orlen przerobił w swoich rafineriach 7,7 mln ton ropy, o 0,5 mln ton mniej niż przed rokiem.

Wiceprezes Orlenu Janusz Szewczak podtrzymał plan inwestycyjny na ten rok w wysokości 7,7 mld zł, w tym prawie 4 mld zł nakładów na inwestycje rozwojowe. "Na razie nie widzimy żadnych przesłanek do rewizji capeksu" - oświadczył Szewczak.

Zaznaczył jednocześnie, że spółka ma "dobrze zdywersyfikowane" źródła finansowania wszystkich planowanych inwestycji. Uważamy, że nasza sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra - ocenił Szewczak.

Wiceprezes Patrycja Klarecka zaznaczyła, że w II połowie marca i w kwietniu 2020 r. sprzedaż w detalu Orlenu spadła o 30 proc., ale w ostatnich dniach - wraz ze znoszeniem przez rząd kolejnych restrykcji - wyniki tej sprzedaży ulegają poprawie.

Odnosząc się do obniżenia rekomendowanej dywidendy z 3 do 1 zł na akcję Szewczak stwierdził, że to dowód na "poważne traktowanie deklaracji inwestycyjnych". Zaznaczył, że przy takich decyzjach należy brać pod uwagę czynniki niezależne, nadzwyczajne, jak pandemia.

Orlen zakończył pierwszy kwartał 2020 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA według LIFO na poziomie 1,6 mld zł. Jednak mimo tego dobrego wyniku strata w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosła ponad 2,2 mld zł. Wynik ten w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. jest niższy o 3,1 mld zł