Orlen odkrywa karty w sprawie Lotosu i PGNiG

Połączenie przez przejęcia, bezgotówkowe - tak wyglądać będzie model fuzji z Grupą Lotos i PGNiG realizowany przez PKN Orlen.

Budowa koncernu multienergetycznego wkracza w finalną fazę. Wraz z MAPGOVPL potwierdziliśmy strukturę transakcji połączenia Grupy LOTOS i GK PGNiG z Grupą ORLEN. Siła zintegrowanego podmiotu pozwoli na realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla całej gospodarki — Daniel Obajtek, May 12, 2021

Historyczna fuzja

- To bardzo ważny dzień dla Orlenu i polskiej gospodarki. Budujemy multienergetyczny koncern zasięgu globalnym - mówił podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes Orlenu.Jak przekonuje Orlen, przeprowadzone w ten sposób połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia. Wygenerowane w ten sposób środki wspierać będą prowadzone przez połączony koncern programy rozwojowe i transformacyjne.- Tworzymy zintegrowany i zdywersyfikowany koncern paliwowo-energetyczny, bazujący na silnych stronach każdej ze spółek, zdolny do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i sprostania międzynarodowej konkurencji. Umiejętnie wykorzystamy ten potencjał gwarantując długoterminowe zyski dla firm i ich akcjonariuszy, stabilne ceny energii dla polskiej gospodarki, atrakcyjny pakiet kompleksowych usług dla klientów i rozwój wszystkich pracowników - przekonywał Daniel Obajtek.- Potwierdzona właśnie struktura transakcji zapewni płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności, jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, magazynowanie energii czy zaawansowane technologie wodorowe - dodał prezes Orlenu.Zarówno przejęcie Lotosu, jak i PGNiG to kolejne etapy budowy multienergetycznego koncernu, którą realizuje Orlen.Proces przejęcia kapitałowego Lotosu przez Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. płocki koncern złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata i zakończył się dopiero 14 lipca a warunkową zgodą KE na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.Warunkową, czyli z haczykiem, a nawet wieloma haczykami.Dla polskiego koncernu ta warunkowa zgoda oznacza, że - owszem - może przejmować Lotos, ale najpierw musi dostosować się do długiej listy warunków. Wśród nich znalazł się wymóg sprzedaży prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Komisja Europejska nakazała także udostępnić konkurencyjnej firmie aż jedną trzecią mocy przerobowych rafinerii Lotosu w Gdańsku oraz uwolnić większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej w największym morskim terminalu, którym do Polski trafia paliwo.Ponadto na mocy decyzji KE Lotos ma sprzedać swoje udziały w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada obecnie razem z BP. Na sprzedaż trafić też mają dwie fabryki asfaltu na południu Polski.Proces przejęcia PGNiG został zainicjowany przez Orlen 14 lipca 2020 roku przez podpisanie listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia tego procesu. 23 lipca 2020 r. PKN Orlen i PGNiG zawarły umowę o współpracy oraz o zachowaniu poufności.Orlen chce sfinalizować przejęcia zarówno PGNiG, jak i Lotosu do końca 2021 r.W wyniku integracji aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Lotos i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów plasowałby się na poziomie ok. 20 mld zł rocznie.Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego.