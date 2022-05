Orlen odpiera zarzuty byłego ministra: świadome kłamstwo

Skandaliczne i szkodliwe dla polskiego bezpieczeństwa surowcowego - tak ocenia PKN Orlen wypowiedzi Piotra Woźniaka, dotyczące polityki surowcowej koncernu oraz realizowanego przejęcia Grupy Lotos. W ocenie byłego ministra gospodarki i byłego prezesa PGNiG Polska już dawno mogła podjąć decyzję o rezygnacji z rosyjskiej ropy, a transakcja przejęcia przez PKN Orlen Lotosu "z punktu widzenia rynkowego jest błędem".

Były minister gospodarki w rządzie kolejno Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego w wypowiedzi dla TVN24 stwierdził, że Polska już dawno mogła podjąć decyzję o rezygnacji z rosyjskiej ropy, tak samo jak zrobiła w przypadku gazu ze Wschodu. Dodał, że "być może głównym czynnikiem" powstrzymującym przed taką decyzją jest chciwość.

W komentarzu do fuzji PKN Orlen, Lotosu i PGNiG, która wiąże się z koniecznością sprzedaży części udziałów w gdańskiej rafinerii, Piotr Woźniak powiedział, że "transakcja z punktu widzenia rynkowego jest błędem" i rodzi obawy o dalszą odsprzedaż tych aktywów.

W odpowiedzi do słów byłego ministra PKN Orlen wystosował oświadczenie, w którym uznał wypowiedź Piotra Woźniaka za skandaliczną i szkodliwą dla bezpieczeństwa surowcowego.

"Cytowany w programie Piotr Woźniak, były minister gospodarki, wielokrotnie formułował kłamliwe tezy, zarzucając Grupie Orlen niewystarczające tempo odchodzenia od przerobu rosyjskiego surowca, przy jednoczesnym atakowaniu procesu połączenia dwóch największych koncernów paliwowych w Polsce, oznaczającego zacieśnienie relacji biznesowych z Saudi Aramco, największym producentem ropy naftowej na świecie" - stwierdza PKN Orlenw opublikowanym na stronie koncernu oświadczeniu.

Czytaj także: Paliwo za 10 zł za litr. Kto uratuje nas przed drożyzną na stacjach?

"Należy wyraźnie podkreślić, że Pan Piotr Woźniak świadomie kłamie i wprowadza opinię publiczną w błąd, sugerując możliwość dalszej odsprzedaży aktywów przez partnerów transakcji podmiotom rosyjskim" - czytamy dalej.

Koncern podkreśla, że zawarte z partnerami do realizacji środków zaradczych umowy w pełni zabezpieczają nas przed dalszym, niekontrolowanym zbyciem aktywów.

Mowa o 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii, które w ramach środków zaradczych kupić ma Saudi Aramco. Transakcja ta budzi największe emocje i obawy o to, że strategiczne aktywa rafineryjne mogą trafić w rosyjskie ręce.

Czytaj także: Orlen odsłonił karty. Aramco, MOL i Unimot biorą aktywa Lotosu

"Przypominamy, że to właśnie w ramach współpracy z Saudi Aramco przy procesie połączenia Grupy Orlen i Grupy Lotos, jesteśmy w stanie zwiększyć dostawy ropy od tego producenta do 20 mln ton rocznie, co stanowi 45 proc. zapotrzebowania całej, zintegrowanej Grupy. Zakładamy, że ta umowa wejdzie w życie w połowie tego roku. Dla koncernu to pewne źródło stabilnej jakościowo ropy naftowej, a z punktu widzenia polskiej gospodarki dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw. Dzięki temu, w momencie rezygnacji z dostaw ze Wschodu, PKN Orlen utrzyma stabilne zaopatrzenie w ropę naftową nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej" - pisze Orlen w oświadczeniu.

Oświadczenie @PKN_ORLEN dotyczące nieprawdziwych informacji publikowanych w dzisiejszym wydaniu Faktów TVN pic.twitter.com/xSmE0GuSJz — Biuro Prasowe PKN ORLEN (@RzecznikORLEN) May 11, 2022

Koncern zwraca uwagę, że do 2015 r., w tym w latach 2005–2007, kiedy ministrem gospodarki był właśnie Piotr Woźniak, 100 proc. przerobu stanowiła ropa rosyjska. Obecnie, dzięki działaniom dywersyfikacyjnym udział rosyjskiej ropy w przerobie polskich rafinerii znacznie spadł.

"Dziś już około 70 proc. ropy w portfelu Grupy Orlen stanowi surowiec nie pochodzący z Rosji" - wylicza koncern.

Orlen tłumaczy, że obecnie nie ma możliwości natychmiastowego zaprzestania przerobu rosyjskiej ropy przez Polskę, przy braku wypracowania wspólnego stanowiska przez całą UE.

"Takie rozwiązanie nie tylko naraziłoby Polskę i koncern na kary związane z bezprawnym zerwaniem kontraktów, ale także zaburzyło znacząco konkurencyjność na europejskim rynku, co w skrajnym scenariuszu mogłoby się wiązać z osłabieniem pozycji Grupy Orlen względem europejskiej konkurencji, w tym np. rafinerii niemieckich, które należą w znaczącej części do Rosjan. W efekcie produkty powstające na bazie taniego, ale niechcianego surowca i tak trafiłyby na rynek, a osłabiona Grupa Orlen mogłaby stać się celem przejęcia" - przestrzega koncern.

W rozmowie z TVN24 Piotr Woźniak przekonywał, że przy obecnej, dużej dostępności ropy na światowych rynkach, rezygnacja z surowca ze Wschodu nie jest problemem. Były minister gospodarki zwrócił również uwagę, że Polska wciąż kupuje gotowe paliwa produkowane w Rosji i Białorusi.