Orlen odsłonił karty. Aramco, MOL i Unimot biorą aktywa Lotosu

PKN Orlen i Grupa Lotos poinformowały o zakończeniu prac nad sposobem realizacji środków zaradczych narzuconych przez Komisję Europejską w toku fuzji obu koncernów. Jak wynika z komunikatów spółek, partnerami w tym procesie będą koncerny Saudi Aramco, który kupi udziału w rafinerii Lotosu i przejmie część biznesu paliw lotniczych, węgierski MOL, który przejmie 417 stacji koncernu oraz polska spółka Unimot, która nabędzie spółkę Lotos Terminale.

Środki zaradcze, od których Komisja Europejska uzależniła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen dotyczyły wielu obszarów biznesowych, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

30 proc. wydzielonej rafinerii gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych przejmie koncern Saudi Aramco. Największa firma naftowa świata przejmie też wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP.

Grupa MOL w wyniku podpisanych dziś umów przejmie 417 stacji paliw Grupy Lotos, dzięki czemu stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. Dodatkowo PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln dol.

Aktywa w obszarze logistyki paliwowej oraz biznesu asfaltowego nabędzie polska spółka giełdowa Unimot.

- Przejęcie Grupy Lotos to krytyczny moment transformacji. To nie tylko spełnienie warunków zaradczych Komisji Europejskiej. Partnerzy, z którymi podpisujemy umowy, nadadzą tempo dalszemu rozwojowi koncernu - mówił podczas uroczystego podpisania umów z partnerami Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.



To historyczna chwila. Realizujemy projekt, o którym mówiło wielu naszych poprzedników, ale zabrakło im odwagi i determinacji. Tworzymy najsilniejszy koncern paliwowo-energetyczny w tej części Europy. Połączenie @PKN_ORLEN i @GrupaLOTOS to gigantyczna szansa dla rozwoju Polski! — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) January 12, 2022

Saudi Aramco bierze rafinerię i paliwa lotnicze

Na mocy podpisanych dziś w Warszawie umów 30 procent akcji Rafinerii Gdańskiej i sektor paliwa lotniczego poprzez udziały w spółce Lotos-Air BP przejmie saudyjski koncern Saudi Aramco, .Wartość transakcji została oszacowana na 1,15 mld zł.



Prezes PKN Orlen podkreślał podczas uroczystości, że Saudi Aramco wyznacza trendy na rynkach, to największy producent ropy na świecie i lider nowoczesnej petrochemii.



- Saudi Aramco nie idzie z trendami, ale je wytycza. To największy producent ropy na świecie, lider rozwoju nowoczesnej petrochemii, ma dostęp do nowoczesnych technologii, tysiące patentów, bazę badawczo rozwojową na całym świecie - mówił.



Orlen wraz z umowami dotyczącymi gdańskiej rafinerii podpisał także z saudyjską firmą trzy strategiczne umowy. Jak wyjaśniał podczas konferencji Daniel Obajtek, to umowa w obszarze analiz i inwestycji w petrochemię, umowa o współpracy w badaniach i rozwoju oraz kontrakt długoterminowy na dostawy ropy, która ma trafić do wszystkich rafinerii Orlenu: w Polsce, na Litwie i w Czechach.

MOL bierze stacje paliw Lotosu

Zgodnie z podpisanymi dziś umowami Grupa MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce, stając się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznej sprzedaży paliw. Wartość transakcji została określona na 610 mln dol. Jednocześnie, firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji.