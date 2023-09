Orlen, P4, PGNiG, KGHM, PKO BP. Oto najwięksi płatnicy podatków w Polsce

Orlen zapłacił w 2022 roku więcej podatków w Norwegii niż w Polsce. U nas w kraju jest z kolei największym płatnikiem CIT - wynika z danych publikowanych przez Ministertswo Finansów.

Jak zauważył serwis money.pl, grupa Orlenu zapłaciła w Norwegii za 2022 rok łącznie 5,6 mld zł podatków (dochodowego i od wydobycia), czyli o 1,1 mld zł więcej niż wynosiły oba te podatki w Polsce.

Grupa odprowadziła do norweskiego urzędu skarbowego ponad 2 mld zł podatku z tytułu wydobycia ropy i gazu w Norwegii oraz zapłaciła ok. 3,6 mld zł podatku dochodowego. Z kolei w Polsce było to odpowiednio ok. 130 mln zł i 4,4 mld zł.

W odpowiedzi na zapytanie money.pl Orlen tłumaczy ten fakt różną wysokością stawek podatkowych w obu krajach oraz różnicach w wielkości wydobycia. W Norwegii Orlen musiał zapłacić podatek od wydobycia w wysokości 71,8 proc. Poza tym wydobycie Orlenu jest tam nieco wyższe niż w Polsce.

Orlen największym płatnikiem indywidualnym CIT w Polsce

U nas w kraju Orlen jest największym płatnikiem CIT. W 2021 roku (dane za 2022 rok powinniśmy poznać pod koniec września) koncern wpłacił 1 mld 525 mln zł podatku. Otrzymał też z tego tytułu wyróżnienie od Ministerstw Finansów.

– To wyraz współczesnego patriotyzmu i odpowiedzialności za kraj. Jesteście siłą napędową polskiej gospodarki i wzorem dla innych firm w Polsce - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska na uroczystości wręczenia dyplomów z tej okazji. - Płacąc podatki, inwestujecie w Polskę, rozwój naszego kraju. Jesteśmy w stanie dzięki temu zapewnić bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie państwa - stwierdziła szefowa MF.

Rzeczkowska podziękowała też wyróżnionym za to, że "w uczciwy i rzetelny sposób podchodzą do swoich obowiązków płacenia podatków".

W poprzednich latach Orlen również zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce płatników indywidualnych CIT w Polsce.

Top 10 płatników CIT 2021 – płatnicy indywidualni

1. PKN Orlen SA* – 1 mld 525 mln zł podatku CIT 2. P4 Sp. z o.o. – 1 mld 421 mln zł CIT 3. PGNiG – 1 mld 183 mln zł 4. Jeronimo Martins Polska SA – 724 mln zł 5. Cyfrowy Polsat SA –720 mln zł 6. Bank Pekao SA – 499 mln zł 7. Santander Bank Polska SA – 483 mln zł 8. ArcelorMittal Poland –457 mln zł) 9. Polkomtel Sp. z o.o. – 437 mln zł 10. FRF-Beteiligungs-GmbH Lidl Sp. z o.o. (364 mln zł)

Top 10 płatników podatku CIT 2021 – grupy kapitałowe