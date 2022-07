Orlen planuje petrochemiczne inwestycje w Gdańsku z Saudi Aramco

Rozmawiamy o rozszerzeniu porozumienia z Saudi Aramco

i jej spółką SABIC o wspólne analizy dotyczące inwestycji w petrochemię w Gdańsku, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen rozmawia z Saudi Aramco o rozszerzeniu współpracy w obszarze petrochemii - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak zdradził, zakres trójstronnego porozumienia o współpracy ze stycznia br. zostanie rozszerzony o ocenę potencjalnego wspólnego rozwoju projektu kompleksu petrochemicznego obejmującego wielkoskalowy kraker parowy z mieszanym wsadem wraz z instalacjami pochodnymi, który byłby zintegrowany z rafinerią w Gdańsku.



Światowy gigant partnerem Orlenu

Przypomnijmy, że Saudi Aramco, największa firma naftowa świata, jest partnerem Orlenu do realizacji środków zaradczych narzuconych przez Komisję Europejską do fuzji z Grupą Lotos. Zgodnie z podpisaną 12 stycznia 2022 r. umową saudyjski gigant ma przejąć 30 proc. wydzielonej rafinerii gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych oraz wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP.

Wraz z umowami dotyczącymi gdańskiej rafinerii Orlen podpisał także z Saudi Aramco trzy strategiczne umowy w obszarze analiz i inwestycji w petrochemię, współpracy w badaniach i rozwoju oraz kontrakt długoterminowy na dostawy ropy, która ma trafić do wszystkich rafinerii Orlenu: w Polsce, na Litwie i w Czechach.

Poszerzenie współpracy z Saudi Aramco

Teraz polski koncern poinformował, że prowadzi obecnie rozmowy z Saudi Aramco i jego spółką SABIC na temat możliwości rozszerzenia określonej w styczniu współpracy o inwestycje w różne obszary działalności petrochemicznej.

-Zakres trójstronnego porozumienia o współpracy ze stycznia br. zostanie rozszerzony o ocenę potencjalnego wspólnego rozwoju projektu kompleksu petrochemicznego obejmującego wielkoskalowy kraker parowy z mieszanym wsadem wraz z instalacjami pochodnymi, który byłby zintegrowany z rafinerią w Gdańsku. Ponadto PKN Orlen i Saudi Aramco analizują w dalszym ciągu możliwe obszary współpracy w zakresie badań i rozwoju - podał Orlen w komunikacie.

Sprawę skomentował prezes Orlenu, Daniel Obajtek:

Rozmawiamy o rozszerzeniu porozumienia z @aramco i jej spółką @SABIC o wspólne analizy dotyczące inwestycji w petrochemię w Gdańsku. To szczególnie istotne w kontekście długofalowego rozwoju aktywów na Pomorzu, poprzez budowę nowego, perspektywicznego obszaru działalności

Petrochemia przyszłością przemysłu rafineryjnego

W obliczu wyzwań klimatycznych i odchodzenia od tradycyjnych paliw kopalnych produkcja petrochemiczna wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla branży rafineryjnej. Przypomnijmy tylko, że od 2008 r. w Europie wygaszono ponad 30 rafinerii.

Jak podkreślał wielokrotnie prezes Orlenu Daniel Obajtek, eejście Saudi Aramco do gdańskiej rafinerii, w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji z Lotosem, to szansa dla polskiego koncernu. Saudyjski gigant dysponuje olbrzymią wiedzą, do której dzięki współpracy dostęp zyska teraz także płocka firma.

- To są najnowocześniejsze rozwiązania i patenty na miarę XXII w. To firma globalna, która może przeznaczać miliardy dolarów na badania i rozwój, na co nas nigdy nie będzie stać - oceniał w styczniu Daniel Obajtek.

Wskazywał przy tym, że obecnie na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, koncerny wycofują się już z prostego przerobu ropy na paliwa i wygaszają rafinerię. Tak samo Saudyjczycy zainteresowani są przetwarzaniem surowca w wysokomarżowe produkty, czyli petrochemią.

Orlen stawia na petrochemię

PKN Orlen prowadzi od czterech lat największe w swojej historii inwestycje petrochemiczne. Obejmują one m.in. rozbudowę Kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największą inwestycję petrochemiczną w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Przy budowie Kompleksu stosowane są najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30 proc. emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktu.

Głównym elementem inwestycji w rozbudowę Kompleksu Olefin będzie budowa nowego krakera parowego. Moce istniejącego już krakera parowego wynoszą 640 tys. ton. Inwestycja zakłada zwiększenie jego rzeczywistych mocy produkcyjnych do 1 040 mln ton, czyli o ok. 60 proc. Całkowita wielkość produkcji petrochemikaliów, która obecnie wynosi przeszło 5 mln ton, wzrośnie o ponad 1 mln ton.

