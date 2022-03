Orlen planuje przeznaczyć na dywidendę 1,5 mld zł

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna z przyjętą przez koncern polityką dywidendy i jednocześnie stanowi odzwierciedlenie bardzo dobrych wyników finansowych grupy Orlen. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Do użytku zostało oddane także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Kontynuowana była również rozbudowa instalacji do produkcji nawozów azotowych we Włocławku oraz budowa instalacji Visbreakingu w Płocku, która znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego.