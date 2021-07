Orlen pobił rekord, ale z Lotosem się nie spieszy

Zysk netto Polskiego Koncernu Naftowego Orlen wyniósł w drugim kwartale 2021 r. 2,2 mld zł, wynik EBITDA LIFO sięgnął 3,2 mld zł i był o 1,2 mld zł wyższy niż rok wcześniej. - To rekordowe wyniki w całej historii koncernu - mówi Janusz Szewczak, wiceprezes Orlenu do spraw finansowych.

Energetyka wzmocniła grupę

Petrochemia pod znakiem postoju

Większe inwestycje, mniejsze długi

Bez pośpiechu z Lotosem

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 roku osiągnął wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą Orlen przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł w ujęciu rocznym.Łączna produkcja grupy Orlen w drugim kwartale wyniosła 2,6 TWh (spadek o 7 proc. – efekt postoju CCGT w Płocku), z czego ok. 70 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana grupy wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.W segmencie petrochemicznym grupa zanotowała 4-proc. spadek sprzedaży, co było skutkiem planowanych przestojów remontowych – chodzi przede wszystkim o instalacje Olefin i Metatezy w Płocku. W efekcie sprzedaż w kraju spadła o 27 proc., wzrosła natomiast w Czechach – o 58 proc. i na Litwie – aż o 367 proc.Orlen intensywnie rozwijał też detal – sieć punktów sprzedaży pozapaliwowej (Stop Cafe/Star Connect) powiększyła się o 77 punktów. Koncern zanotował wzrost wolumenów sprzedaży o 13 proc. (w tym benzyna o 19 proc., olej napędowy o 11 proc. i LPG o 13 proc.).- Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 roku wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł, pomimo nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,4 mld zł - podkreślił Janusz Szewczak, dodając, że kowenant (określony standard wskaźnika) długu netto do EBIDTA obniżył się do 0,87 przy wytyczonej przez strategię Orlenu wielkości tego wskaźnika 2,5.Spadek zadłużenia, o którym mówi wiceprezes, nastąpił w ujęciu kwartalnym, w porównaniu do drugiego kwartału był jednak nieco wyższy – 11,5 mld zł wobec 10,9 mld zł. Przypomnijmy jednak, że Orlen w drugim kwartale wyemitował zielone euroobligacje o wartości 0,5 mld euro (popyt był sześciokrotnie większy).W skali całego półrocza nakłady inwestycyjne wyniosły 4,2 mld, co też było rekordowym wynikiem w historii koncernu. Wiceprezes Orlenu przypomniał, że koncern rozpoczął w ostatnich miesiącach rozbudowę kompleksu Olefin w Płocku, co jest obecnie największą inwestycją petrochemiczną w Europie.Zarząd Orlenu odniósł się również do przedłużenia przez Komisję Europejską terminu, jaki ma na wypełnienie warunków zgody na fuzję z Lotosem (czyli znalezienie nabywców na część aktywów Lotosu, w tym m.in. 30 proc. udziałów w rafinerii w Gdańsku i 30 proc. sieci stacji paliw Lotosu).- Wnioskowaliśmy o to, bo chcemy drobiazgowo przeanalizować wszystkie oferty. Pośpiech w takich sprawach jest niewskazany - powiedział Janusz Szewczak. - Prowadzimy nieustanne rozmowy, proces jest zaawansowany w 70 proc.