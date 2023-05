Orlen pochwalił się, jak zarabia na sporcie

Orlen po przejęciu Lotosu i PGNiG stał się zdecydowanie największym sponsorem sportu w Polsce. Tego typu działalność przekłada się na wymierne korzyści. W 2022 roku projekty sponsoringowe przełożyły się na rekordowe 1,4 mld zł ekwiwalentu reklamowego.

Blisko 100 indywidualnych sportowców, ponad 70 klubów, 11 związków, 2 komitety, najważniejsze polskie instytucje kultury i 300 tys. dzieci objętych programami sportowymi - tak grupa Orlen podsumowuje miniony rok w obszarze sponsoringu w swoim dorocznym raporcie.

W 2022 roku dzięki projektom sponsoringowym wypracowaliśmy ponad 2 mln publikacji w mediach, które przełożyły się na rekordowe 1,4 mld zł ekwiwalentu reklamowego - wylicza prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen umocnił swoją pozycję największego sponsora sportu i kultury w kraju po przeprowadzeniu akwizycji w sektorze paliwowym. Przejmując Lotos i PGNiG Orlen przejął jednocześnie wszystkie zobowiązania marketingowe tych firm i z większości nie zrezygnował, lecz je kontynuuje. Dlatego dziś ciężko znaleźć dyscyplinę sportu, w której koncern nie byłby obecny. I tak na strojach skoczków narciarskich i piłkarzy zamiast loga Lotosu jest teraz logo Orlenu. Koncern wszedł także w miejsce PGNiG jako sponsor reprezentacji Polski w piłce ręcznej. A to tylko pojedyncze przykłady.

Dzięki skutecznie przeprowadzonym procesom akwizycyjnym grupa Orlen to dzisiaj największy multienergetyczny koncern w Europie Środkowej. Połączenie PKN Orlen, Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG otworzyło przed nami nowe możliwości. Do 2030 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosą około 320 mld zł. Dynamicznie rozwijamy się także na polu sponsoringu, który jest ważnym elementem naszej strategii. Od kilku lat podchodzimy do niego długofalowo. Widzimy, jak efektywne zarządzanie tym obszarem buduje rozpoznawalność marki Orlen i wspiera biznes.

Jak podsumowuje w swoim raporcie sponsoringowym, od 2015 roku liczba indywidualnych umów ze sportowcami wzrosła z 13 do blisko 100, z klubami sportowymi – z 12 do ponad 70, a ze związkami sportowymi – z 2 do 11. PKN Orlen od dłuższego czasu jest związany z kluczowymi partnerami: Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, a dzięki połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG rozpoczął współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Narciarskim, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce i sportowcami: między innymi Kajetanem Kajetanowiczem i Tadeuszem Michalikiem.

Polski koncern nie ogranicza się przy tym w sponsoringowej działalności tylko do krajowego sportu. Jest obecny także w najsłynniejszych wyścigach świata F1, oglądanych przez 400 milionów kibiców. Od 2023 roku jest partnerem głównym zespołu Scuderia AlphaTauri Formuły 1. Od 20 lat sponsorowani przez Orlen kierowcy ścigają się także w słynnym Rajdzie Dakar.

Orlen, stawia na działania na rynkach, na których obecny jest jego biznes a warto przypomnieć, że polski koncern zarządza dziś siecią blisko 3100 stacji paliw rozsianych po Europie Środkowej. Dlatego koncern przenosi także swoje działania sponsoringowe na te rynki. W zeszłym roku tour promocyjny bolidu F1 po raz pierwszy odwiedził między innymi Berlin, Pragę i Bratysławę.

Trasa zawodów kolarskich Orlen Wyścig Narodów za dwa tygodnie po raz pierwszy poprowadzi przez Słowację i Węgry, gdzie polski koncern debiutuje ze swoimi stacjami. Dodatkowo, za granicą Orlen jest zaangażowany w najpopularniejsze – uznawane za narodowe – dyscypliny sportu. W Niemczech sponsoruje zespół piłki ręcznej – THW Kiel, w Czechach drużynę hokeja – HC VERVA Litvínov, a na Litwie współpracuje z tamtejszą ligą koszykówki. Jak wylicza koncern, tego typu działania przynoszą skutek. W Czechach rozpoznawalność marki Orlen ma już sięgać, według danych spółki, 40 proc.

Orlen czerpie wymierne korzyści ze swojej działalności sponsorskiej. Wspomniane 1,4 mld zł ekwiwalentu reklamowego, to nic innego jak kwota, którą trzeba byłoby zapłacić za wykupienie tradycyjnej reklamy. W tym samym czasie Orlen jako sponsor zyskuje to samo dotarcie. Ponadto sportowcy wspierani przez koncern bardzo często uczestniczą w kampaniach koncernu, promując jego paliwa, programy lojalnościowe czy produkty dostępne na stacjach. W takim charakterze wystąpili ostatnio wielokrotni mistrzowie świata w swoich dyscyplinach – Robert Kubica, Bartosz Zmarzlik i Paweł Fajdek czy siatkarze reprezentacji Polski.

Koncern wspiera także bardziej lokalny sport, sponsorując kluby w miastach, w których jego spółki mają swoje siedziby – w Płocku, Gdańsku, Krakowie i Włocławku, a także fundując programy nastawione na szkolenie następców obecnych mistrzów i popularyzację sportu wśród najmłodszych. W poprzednim roku objął nimi 300 tys. dzieci. Jest także sponsorem sportu osób z niepełnosprawnościami jako strategiczny partner Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, który na igrzyskach paralimpijskich w Pekinie reprezentowało 11 zawodników oraz 4 przewodników.

Orlen jest też partnerem najważniejszych polskich instytucji kultury takich jak Teatr Wielki – Operę Narodową, Muzeum Narodowe w Warszawie czy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.