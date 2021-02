Orlen podał datę wyboru partnera przy transakcji przejęcia Lotosu

PKN Orlen planuje w czerwcu ogłosić partnera przy transakcji przejęcia Grupy Lotos - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"W czerwcu ogłosimy nazwę partnera przy przejęciu Grupy Lotos, a do końca 2021 roku chcielibyśmy zamknąć całą transakcję, pod warunkiem, że uda się do tego czasu wydzielić rafinerię w Gdańsku do osobnej spółki" - powiedział prezes Obajtek.

"W marcu chcemy zakończyć merytoryczne prace nad wydzieleniem rafinerii, a na przełomie marca i kwietnia spodziewamy się ofert partnerów w sprawie warunków zaradczych" - dodał.

Prezes nie rozstrzyga, ilu partnerów wybierze przy sprzedaży aktywów Lotosu zgodnie z warunkami postawionymi przez Komisję Europejską. Wcześniej mówił, że może to być jeden lub kilka podmiotów. Preferowaną przez niego formą transakcji jest wymiana aktywów.

Wcześniej też prezes Obajtek zapowiadał, że wyboru partnera można się spodziewać w lipcu.

14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen.

Środki zaradcze obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii i sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu.