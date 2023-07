ORLEN podbija kolejny europejski rynek

Już wkrótce 44% stacji paliw ORLEN działać będzie poza granicami Polski. Koncern ogłosił właśnie kolejne akwizycje - tym razem płocka firma przejmuje 266 punktów w Austrii. To siódmy rynek, na którym obecny jest koncern.

ORLEN umacnia się na europejskich rynkach stacji paliw. Firma zakomunikowała niedawno, że po najnowszych przejęciach w swoim portfelu będzie mieć już ponad 3400 stacji. Aż 44 proc. z nich stanowią obiekty zagraniczne. Po niedawnych głośnych akwizycjach na Węgrzech i Słowacji, tym razem koncern wybrał się na zakupy w Austrii, przejmując 266 punktów działających dotychczas pod marką Turmöl.

– Stworzyliśmy nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia pozycję w Europie. Do 2030 r. planowaliśmy zbudować w regionie sieć ORLEN liczącą 3,5 tysiąca stacji paliw, a po wejściu na rynek austriacki zdecydowanie szybciej zrealizujemy strategiczne założenia, w blisko 97 proc. Takie przyspieszenie jest możliwe dzięki budowie silnego koncernu w wyniku połączenia ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. Jako jedna grupa mamy znacznie większe możliwości, także finansowe, by osiągnąć cele założone w strategii, również w obszarze sprzedaży detalicznej. Przeliczyliśmy łączne efekty synergii wynikające ze zrealizowanych przez nas fuzji i są one dwa razy wyższe niż zakładaliśmy przed połączeniem. We wszystkich obszarach działalności szacowane są na 20 mld zł. Zgodnie z zapowiedziami chcemy, aby w ciągu 10 lat te środki wspierały realizację nowych projektów rozwojowych połączonej grupy, w tym przede wszystkim zwiększających wartość Grupy ORLEN oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN na konferencji dotyczącej ostatniej akwizycji.

O tym, że ORLEN ma apetyt na większy udział w europejskim rynku paliw, wiadomo od dawna. Firma jest liczącym się graczem także w Niemczech i umacnia swoją pozycję wśród 6. największych operatorów. Obecnie po zachodniej stronie granicy działa już 605 stacji Grupy. Pierwotnie większość punktów zlokalizowana była głównie w północnych i zachodnich landach. Niedawno ORLEN ogłosił akwizycję 17 punków w południowej części kraju, które działać mają już pod polską marką. W ciągu ostatnich 10 lat koncern zainwestował w Niemczech ponad 300 mln euro, przede wszystkim w modernizację i rozwój swojej sieci.

ORLEN na Węgrzech i Słowacji

W wyniku realizacji środków zaradczych (zgodnie z warunkiem Komisji Europejskiej), związanych z przejęciem Grupy LOTOS, z początkiem grudnia ORLEN stał się też właścicielem 79 stacji na Węgrzech, na których logo Lukoil sukcesywnie zastępowane jest polską marką.

W ramach umowy z MOL, ORLEN docelowo przejmie 143 stacje na Węgrzech i 39 stacji na Słowacji. Przejęcie i rebranding pozostałych 64 stacji na Węgrzech jest sukcesywnie realizowane, cały proces ma zakończyć się do połowy 2024 roku. Natomiast z końcem bieżącego roku wzrosnąć ma liczba stacji koncernu na Słowacji – z obecnych 80 do około 100. Grupa ORLEN będzie jednym z czterech największych graczy na obu rynkach.

Koncern dynamicznie rozwija się też w Czechach. Obecnie pod marką Orlen działa tam 47 z 435 stacji Grupy. Do końca 2023 roku ich liczba ma wzrosnąć do 376.

ORLEN rozwija paliwa alternatywne

Konwencjonalne paliwa to niejedyny obszar działalności detalicznej ORLENU za granicą. Koncern rozwija sieć stacji także pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Do 2026 roku na terenie Niemiec uruchomionych zostanie 430 stacji ładowania. Obecnie koncern umożliwia naładowanie samochodu w 63 lokalizacjach w Niemczech oraz Czechach. W Polsce Grupa posiada już 470 takich obiektów. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią Orlen 2030, koncern planuje do końca dekady mieć 10 tysięcy ładowarek, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech.

Dodatkowo już teraz na stacjach ORLEN w Czechach i w Polsce zatankować można też wodór. W tym roku spółka uruchomiła w Czechach dwie stacje tankowania H2 dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Niebawem również kierowcy w Polsce będą mogli zatankować wodór do aut na stacjach w Poznaniu i Katowicach. Kolejne stacje wodorowe ORLEN w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r.

Do końca dekady ORLEN planuje uruchomienie 100 stacji tankowania wodoru, z czego połowę w Polsce a resztę w Czechach i na Słowacji.