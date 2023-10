Orlen pokazał wyniki. Widać skutki rozwodu z rosyjskimi surowcami i promocji na stacjach

3,5 mld zł zysku netto i przychody na poziomie 75,4 mld zł - tak trzeci kwartał 2023 r. podsumował Orlen. W wynikach koncernu widać efekt rozwodu z rosyjskimi paliwami, a także... skuteczność promocji na stacjach paliw.

W trzecim kwartale 2023 r. Orlen wypracował przychody na poziomie 75,4 mld zł. Oznacza to, że zapowiadany przez Daniela Obajtka plan wypracowania pół biliona przychodów w tym roku będzie trudny do zrealizowania.

Najlepiej obrazująca zyskowność w branży paliwowej EBITDA LIFO, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów, wyniosła w III kwartale 2023 r. 8,2 mld zł.

III kwartał przyniósł obniżenie zysku netto, który wyniósł w omawianym okresie 3,5 mld zł. W I kwartale było to 9,1 mld zł, w II kwartale 4,5 mld zł.

Pozytywny wpływ na wyniki koncernu miał segment rafinerii, choć w tym obszarze biznesowym widać skutki rozwodu z rosyjskimi surowcami. Orlen odnotował także wzrost sprzedaży na stacjach paliw.

Grupa Orlen zakończyła trzeci kwartał 2023 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów) na poziomie 8,2 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,5 mld zł. To oznacza, że narastająco po dziewięciu miesiącach br. zysk operacyjny koncernu wyniósł 34 mld zł, a zysk netto osiągnął ponad 17 mld zł.

– Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. - podsumowuje kwartalne wyniki cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

W tym miejscu powraca pytanie o to, czy uda się Orlenowi w tym roku osiągnąć zakładany przez zarząd plan wypracowania 400-500 mld zł przychodów. Taki wynik deklarował po ogłoszeniu aktualizacji strategii prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wypracowane po trzech kwartałach roku 260 mld zł oznacza, że plan będzie trudny do realizacji.

Rozwód z rosyjskimi surowcami widać w wynikach Orlenu

Analizując poszczególne segmenty działalności grupy Orlen, należy pamiętać, że po fuzjach mówimy o multienergetycznym koncernie, którego biznes to już nie tylko paliwa, ale także gaz i energetyka.

W III kwartale wyniki całej grupy obciążył segment petrochemii, ze względu - jak tłumacz Orlen - na niższy popyt na tego typu produkty. Segment ten w trzecim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie -136 mln zł. Orlen jednak uspokaja, że zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość rynku petrochemikaliów i tworzyw sztucznych będzie rosła wraz z cyklami wzrostu gospodarczego, dlatego koncern zamierza kontynuować inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Do wyników w trzecim kwartale w największym stopniu przyczynił się za to segment rafinerii, który wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO w wysokości 1,9 mld zł. Z tego 221 mln zł to wynik przejętej Grupy Lotos.

Jednak na rafineryjnym biznesie Orlenu odbiły się skutki rozwodu z rosyjskimi surowcami. Jak wyjaśnia w raporcie koncern, zmiana struktury przerabianych rop miała negatywny wpływ na wynik tego segmentu. Odejście od tańszego, rosyjskiego surowca przełożyło się na spadek dyferencjału o 8,4 USD/baryłkę ropy w porównaniu do poprzedniego roku. Dyferencjał to właśnie ta różnica w cenie między rosyjską ropą Urals i amerykańską Brent. Dodatkowo na wynikach segmentu rafineryjnego odbił się ujemny wypływ transakcji zabezpieczających oraz umocnienie złotówki względem dolara.

Jak informuje Orlen, jego rafinerie pracowały w omawianym okresie na 94 proc. mocy, przerabiając 10 mt ropy. Koncern odnotował spadek sprzedaży o 2 proc.(r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10 proc. oraz paliwa lotniczego JET o 19 proc., natomiast niższej oleju napędowego o 5 proc., LPG o 1 proc. oraz COO o 11 proc.. W Polsce sprzedaż była niższa o 7 proc., w Czechach o 18 proc., a na Litwie o 37 proc.

Na stacjach wzrost sprzedaży, także dzięki promocjom

W segmencie detalicznym, czyli na stacjach paliw, koncern zwiększył wolumeny sprzedaży w omawianym okresie. Tylko na polskim rynku sprzedaż wzrosła o 9 proc. w porównaniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Tu bez wątpienia wpływ miały wakacyjne promocje, jakie Orlen wprowadził na swoich stacjach. Jednak najwyższy wzrost sprzedaży Orlen odnotował w Czechach - o 61 proc., na Litwie o 6 proc. Co ciekawe, na niemieckich stacjach Orlenu sprzedaż spadła w III kwartale 4 proc.

Wzrosty sprzedaży pozwoliły Orlenowi wypracować wynik EBITDA na poziomie 601 mln zł w segmencie detalicznym.

Jednocześnie koncern podsumowuje, że jego sieć detaliczna zwiększyła się o 255 stacji w omawianym okresie do 3153, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. To efekt realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV. Koncern uzyskał także zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie 266 stacji w Austrii i obecnie finalizuje tę transakcję.

Magazyny gazu zapełnione w 99 proc. przed zbliżającą się zimą

Segment energetyki w trzecim kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości ponad 1,3 mld zł, z czego 837 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i Grupy PGNiG. W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 2,8 TWh energii elektrycznej i 12,9 PJ ciepła.

Z kolei segment gazu, o który wzbogacił się Orlen po połączeniu z PGNiG, zanotował w trzecim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,2 mld zł.

Jak wylicza Orlen, import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 43,8 TWh, w tym 41 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 15 statków. Na koniec września zapas magazynowy gazu w Grupie Orlen wyniósł 36,6 TWh, a napełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 99 proc.