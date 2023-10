Orlen Południe przerobi w tym roku ponad 300 tys. ton ropy z polskich złóż

Orlen Południe w tym roku, w dwóch rafineriach w Trzebini i Jedliczu, przerobi ponad 300 tysięcy ton ropy naftowej pozyskiwanej z polskich złóż zlokalizowanych w województwie lubuskim i podkarpackim. Łączne wydobycie ropy w Polsce w 2022 roku wyniosło około 1,3 miliona ton.

Orlen Południe, spółka zależna Orlenu, obok produkcji biokomponentów, dodatków chemicznych, biodiesla, glikolu czy gliceryny od lat zajmuje się także przerobem ropy naftowej pozyskiwanej z polskich złóż.

Do Rafinerii Trzebinia trafia surowiec głównie z kopalń zlokalizowanych w województwie lubuskim. To właśnie w tamtej części kraju w czerwcu 2022 roku uruchomiono nową kopalnię gazu ziemnego i ropy naftowej w Kamieniu Małym, w gminach Słońsk i Górzyca. Roczne wydobycie to 3,6 miliona metrów sześciennych gazu ziemnego i 24 tysiące ton ropy naftowej.

Łącznie Orlen jest w Polsce właścicielem prawie 60 kopalń gazu i ropy, z których 18 zlokalizowanych jest w zachodniej części kraju. Transport wydobytego surowca odbywa się w pierwszej fazie cysternami samochodowymi, a następnie koleją.

W 2023 roku w Rafinerii Trzebinia zostanie przerobionych 300 tysięcy ton polskiej ropy naftowej

Zgodnie z planami na 2023 rok w Trzebini zostanie przerobionych około 300 tysięcy ton polskiej ropy, natomiast w Rafinerii Jedlicze 31,5 tysiąca ton. Do tej rafinerii trafia z roku na rok coraz mniej surowca, ponieważ złoża są już niemal całkowicie wyczerpane, a geolodzy w ostatnich latach nie dokonali nowych odkryć na Podkarpaciu.

- 300 tysięcy ton polskiej ropy przerabianej w Trzebini to mniej więcej od kilku lat stały poziom produkcji. Chociaż w tym roku spodziewamy się, że możemy mieć lepszy wynik niż rok temu. Nasze urządzenia są sprawne i w oczywisty sposób, przy obecnych cenach światowych, to jest dobry biznes. W Rafinerii Jedlicze mamy instalacje wybudowane niemal 80 lat temu. Wydaje się, że tam przerób ropy jest coraz mniej opłacalny. Nie wykluczamy, że niebawem zakończymy rafinację, a ropa pozyskiwana z lokalnych złóż transportem kolejowym trafiać będzie tutaj do Trzebini - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Orlen Południe Marcin Rej.

Wartość surowca, który zostanie poddany rafinacji wyniesie niemal 18 milionów złotych

Jedna tona ropy naftowej to 7,33 baryłki, czyli można przyjąć, że Orlen Południe w tym roku przerobi 42,25 tysiąca baryłek. Dzisiejsze notowania surowca Brent (ze złóż z Morza Północnego) to 87,53 dolara za baryłkę, ropa z Teksasu WTI jest nieco tańsza.

Gdyby więc przyjąć obecne ceny rynkowe, wartość przerabianej polskiej ropy wynosi około 4 miliony dolarów, czyli 17,56 miliona złotych.

W 2025 roku Rafineria w Jedliczu rozpocznie produkcję bioetanolu ze słomy zbóż

Rafineria Trzebinia po uruchomieniu w środę, 4 października, nowej instalacji do produkcji estrów z używanych olejów spożywczych produkować będzie rocznie 305 tysięcy ton biodiesla. Natomiast w Jedliczu w 2025 roku oddana zostanie do użytku instalacja do produkcji bioetanolu ze słomy zbóż i odpadów z produkcji roślinnej.

Głównym akcjonariuszem Orlenu jest Skarb Państwa, który dysponuje pakietem 49,90 procent akcji.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.