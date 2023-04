Orlen poluje na innowacje. Wyda 3 mld zł na rozwój nowych usług

- W obecnych czasach nie wystarczy już tylko kreowanie nowych produktów i usług, ale równie istotne jest tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych - mówi WNP.PL Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora wykonawczego ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich w Orlenie.

Orlen w zaktualizowanej strategii stawia na rozwój nowych obszarów biznesowych.

- Jeżeli za główny cel stawiamy sobie transformację energetyczną i dekarbonizację biznesu, wdrażanie innowacji i R&D (ang. research and development - badania i rozwój) musi być integralną częścią strategii firmy - mówi Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora wykonawczego ds. strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich w Orlenie.

Do roku 2030 Orlen planuje przeznaczyć 3 mld zł na rozwój nowych usług.

Orlen Skylight accelerator, Orlen VC, własne Centrum Badawczo-Rozwojowe… Sporo się dzieje w zakresie badań i rozwoju w grupie. Dlaczego innowacje stały się tak ważnym elementem biznesu Orlenu?

Orlen opublikował w marcu bieżącego roku zaktualizowaną strategię do 2030 roku. Wdrażanie innowacji i inwestycje w obszar R&D stanowią jeden z jej filarów. Do 2030 roku przeznaczymy 3 mld zł na rozwój nowych usług, przedłużanie długości łańcucha produktów poprzez wdrażanie nowych, wysokomarżowych materiałów.

Rozwój "zielonych technologii" stanie się siłą napędową trwającej transformacji energetycznej, w której Orlen jest regionalnym liderem. Wdrażanie innowacji w naszych kluczowych biznesach i zwiększanie konkurencyjności będą motorem do utrzymania tej pozycji w Europie Środkowej.

Przy tym należy pamiętać, że tak kompleksowe działania i miliardowe inwestycje w R&D możliwe są dzięki sile koncernu multienergetycznego, który powstał po połączeniu Orlenu z Energą, Lotosem i PGNiG.

Orlen działa wielotorowo i rozwija ekosystem innowacji

Jak wspomniałam na wstępie, Orlen realizuje równolegle wiele projektów…

- Tak, działamy wielotorowo i skutecznie rozwijamy ekosystem innowacji poprzez szereg podejmowanych inicjatyw, co pozwala budować nam przewagi konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Prężnie działa nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, które posiada nowoczesną halę odwzorowań i pilotaży i jest idealnym miejscem do testowania rezultatów realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Natomiast poprzez Orlen Skylight Accelerator nawiązujemy biznesową współpracę ze światem start-upów, weryfikując innowacyjne technologie, które odpowiadają wyzwaniom zgłaszanym przez nasze obszary biznesowe. Taka współpraca daje wzajemne korzyści, start-upy zyskują wsparcie finansowe, eksperckie czy możliwość skalowania swoich rozwiązań na infrastrukturze udostępnionej przez Orlen. My z kolei mamy możliwość nabycia zaawansowanych technologii i szybkiego ich wdrożenia w ramach prowadzonej działalności, bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych na tworzenie rozwiązań w procesie badawczo-rozwojowym.

Ponadto uruchomiliśmy największy w Polsce korporacyjny fundusz venture capital, który w najbliższych 3-5 latach będzie mógł przeznaczyć na inwestycje ok. 100 mln euro. Inwestujemy bezpośrednio w innowacyjne spółki technologiczne oraz w najlepsze fundusze venture capital, zyskując pośredni dostęp do zaawansowanych technologii rozwijanych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy czy w Izraelu.

Jakie spółki bierzecie na celownik?

- Orlen VC inwestuje w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz we wczesnej fazie ekspansji, które posiadają produkt co najmniej na etapie prototypu lub MVP (z ang. Minimum Viable Product, czyli we wczesnej fazie rozwoju) oraz osiągają już pierwsze przychody. Inwestując 1-5 mln euro w pojedyncze spółki, pozwalamy im znacznie przyspieszyć proces rynkowej walidacji i komercjalizacji produktu, dopracowywać technologię czy zwiększać sprzedaż.

Z jednej strony Orlen VC jest trzecim, ostatnim etapem budowy łańcucha wartości w naszym ekosystemie innowacji, zapewniając finansowanie komercjalizacji rozwiązań wypracowywanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym czy testowanych na pilotażach w ramach programu Orlen Skylight Accelerator. Z drugiej strony poprzez udział w kolejnych rundach finansowania innowacyjnych spółek spoza naszego ekosystemu (z całego rynku venture capital w Polsce, Europie czy Izraelu) zapewniamy całej Grupie Orlen dostęp do unikalnych technologii z rynku.

Kluczowa jest tu bliska współpraca z obszarem strategii i innowacji w Grupie Orlen oraz z poszczególnymi obszarami biznesowymi, dzięki czemu na każdym etapie procesu inwestycyjnego możemy poszukiwać synergii i strategicznych przewag konkurencyjnych dla dalszego rozwoju koncernu, z wykorzystaniem technologii, w które inwestujemy.

Orlen jasno stawia cele. Innowacje mają pomóc je osiągnąć

Jakie cele chce osiągnąć koncern dzięki tym innowacjom?

- Skuteczne zarządzanie innowacjami wymaga zdefiniowania jasnych celów krótko- i długoterminowych oraz oczekiwanych wskaźników sukcesu, aby można było łatwo oszacować efekty wdrożonych działań R&D.

Zaktualizowana strategia szczegółowo traktuje obszary biznesowe naszej działalności i wskaźniki, jakie zamierzamy osiągnąć. Dla przypomnienia, do 2030 roku w ramach dekarbonizacji Grupy Orlen ograniczymy emisję CO2 w energetyce o 40 proc., podwoimy zysk EBIDTA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją - przyp. red.) do 60 mld zł, zwiększymy udział OZE do 9 GW, będziemy produkować do 1 miliarda m3 biogazu, a do 2050 roku deklarujemy, że będziemy neutralni emisyjnie.

Zapytam zatem o największe wyzwania, jakie wiążą się z wdrażaniem nowych technologii w takim koncernie jak PKN Orlen.

- Wdrażanie innowacji i R&D wymaga spójnego podejścia, obejmującego zarówno procesy badawczo-rozwojowe, akceleracyjne, jak i inwestycyjne. Równie ważne są procesy sprzedażowe i komunikacyjne. Wszystko to powinno tworzyć spójny ekosystem innowacji.

Przedsiębiorstwa, które są w stanie wykorzystać nowe technologie, mogą zwiększyć swoją elastyczność na rynku poprzez dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów i trendów rynkowych. Na jakie segmenty, obszary biznesowe w kontekście inwestycji w technologie patrzy Orlen?

- Nasza strategia uwzględnia inwestycje w nowe obszary biznesowe w każdym segmencie działalności, począwszy od inwestycji w wydobycie i obrót gazem, przez rafinerie, petrochemię, energetykę, a na obszarze detalu kończąc.

Nakłady inwestycyjne do 2030 roku wyniosą ok. 320 mld zł, w tym 120 mld zł przeznaczymy na zielone inwestycje będące motorem transformacji energetycznej i dekarbonizacji naszej gospodarki. To na szeroko rozumianym obszarze energetyki skupimy największą uwagę.

Ale nie tylko.

- W obecnych czasach nie wystarczy już tylko kreowanie nowych produktów i usług, ale równie istotne jest tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych.

W świecie postępującej cyfryzacji to właśnie przedsiębiorstwa, które wdrożyły nowe produkty lub usługi w oparciu o nieznane dotychczas modele biznesowe, odnosiły sukcesy. Takich też innowacyjnych modeli nieustannie poszukujemy, poszerzając swoje portfolio produktowe i wkraczając w nowe obszary działalności biznesowej, jak np. usługi Orlen Paczka.