"Orlen porywa się z motyką na słońce"

- Lubię jak firmy w swoich marzeniach sięgają gwiazd, ale martwię się, jak porywają się z motyką na słońce... Biorąc pod uwagę czas realizacji, prognozy zmian rynkowych i uwarunkowania makro oraz trwającą pandemię - to zła transakcja. Zła dla państwa polskiego - tak Janusz Wiśniewski, były wiceprezes i p.o. prezes Orlenu ocenia dla WNP.PL przedstawiony przez PKN Orlen sposób spełnienia środków zaradczych narzuconych przez Komisję Europejską w toku przejęcia Grupy Lotos.

Arabowie określają te podpisane porozumienia (Memorandum of Understanding) jako szanse na rozpoznanie rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W przetwórstwie ropy wszystkie istotne technologie to amerykańskie, ale w produkcji tworzyw sztucznych SABIC jest jednym z liderów. Nie słyszałem za to o ani jednym patencie pochodzącym z Orlenu lub Lotosu... Za to na polskim rynku mamy już kolejnego ze światowych liderów chemii - LyondellBasell, który ma JV z Orlenem.Na naszym rynku rozpycha się też MOL ze Slovnaftem, co dobrze wróży przetwórcom tworzyw, ale gorzej interesom Orlenu, który rozbudował swoje instalacje poliolefinowe w Czechach.- To rzeczywiście spektakularna akcja MOL-a i Orlen źle na niej wyjdzie. Pomijając kontrowersyjne wyceny kupowanych i sprzedawanych aktywów, to MOL ma większe doświadczenie w operowaniu na obcych rynkach, a w Polsce ma już 79 stacji Slovnaftu, bazę paliwową i prowadzi handel hurtowy.Co prawda mówi się o podpisanej z Orlenem umowie na sprzedaż paliw, ale z pewnością MOL wykorzysta szanse na współpracę z Aramco. Orlen straci zatem część handlu detalicznego oraz handel hurtowy Lotosu, który przejmie Aramco. A to właśnie hurt był dotychczas najsilniejszą stroną Orlenu.- Cena przejęcia tych aktywów jest niska, ale i tak to brawurowa transakcja Unimotu. Zwyczajowo 1000 m sześc. pojemności bazy paliwowej to co najmniej 1 mln zł. Posiadanie baz magazynowych to jeszcze nie zdobycie udziałów w rynku hurtowym. Tu wystarczy, że wreszcie przekona się do tego PERN i z pewnością zdominuje rynek, łącznie z dodawaniem biokomponentów. Chyba że Unimot oprze biznes na imporcie paliw z Białorusi – to wtedy tym bardziej narobi kłopotów Orlenowi.Jeszcze więcej wątpliwości budzi nabycie aktywów asfaltowych, chyba że Unimot zakłada gwałtowne ocieplenie klimatu w Polsce, bo zimą asfalty się nie sprzedają, a bunkrowanie statków trzeba umieć robić, zwłaszcza wobec rosnących wymagań co do obniżenia zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym.To oczywiście wszystko można zmitygować niezwykle atrakcyjną ceną wsadu surowcowego z rafinerii. Tylko jaki w tym interes sprzedającego?- Ujawniona kwota 450 mln zł, jaką Unimot ma zapłacić za przyjmowane aktywa, jest atrakcyjna, ale mam wątpliwości, czy firmę będzie jeszcze stać na zapowiadane inwestycje... Zwłaszcza wobec rozwijającego się kryzysu związanego z gwałtownie rosnącymi kosztami mediów energetycznych oraz inflacji.Być może Unimot dostanie jeszcze zbudowaną przez Orlen bazę paliwa lotniczego w Szczecinie, co jest jednym z najdziwniejszych środków zaradczych wymyślonych przez Komisję. Nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas te aktywa znalazły innego nabywcę lub operatora.- Udział tego podmiotu wygląda mi na pomysł MOL-a, bo Rossi ma swoją fabrykę na terenie ich rafinerii w Komarom. Ta firma należy do zarejestrowanej na Malcie Grupy Envien, która intensywnie rozpycha się w biopaliwach na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, głównie poprzez przejęcia.Jeśli to prawda, że dysponują technologią eteru ETBE z bioetanolu, to Orlen, który ma tę technologię, narobił sobie kłopotu, a będzie on jeszcze większy, gdy zaczną budować instalacje glikolu propylenowego, bo ta - powstająca właśnie w Trzebini - wydaje mi się zbyt mała, jak na potrzeby rynku.- Połączenie Orlenu z Lotosem powinno nastąpić przed wejściem Polski do Unii Europejskiej; tylko wtedy środowisko gdańskie broniło swojej rafinerii jak niepodległości, a była szansa na mądrzejsze - z punktu widzenia kraju - inwestycje i programy rozwojowe.Dziś przejechał po nich walec złośliwej polityki i rozpocznie się płacz nad rozlanym mlekiem. Dalej ważne jest powiedzenie o Polaku mądrym po szkodzie...