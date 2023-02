Orlen porządkuje aktywa po przejęciu Lotosu

Orlen domyka formalności związane z przejęciem Lotosu. Koncern połączył się ze spółką Lotos SPV 5, do której trafiły stacje paliw Lotosu, które nie zostały sprzedane Węgrom.

Orlen łączy się ze spółką Lotos SPV 5 - poinformował koncern w komunikacie giełdowym.

SPV 5 jest spółką, która przejęła część działalności detalicznej LOTOS Paliwa, nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejską.

Pozostała część działalności detalicznej LOTOS Paliwa, czyli 417 stacji, kupił węgierski koncern MOL.

PKN Orlen poinformował w czwartek w komunikacie giełdowym o zamiarze połączenia ze spółką LOTOS SPV5 z siedzibą w Gdańsku.

Orlen domyka realizację środków zaradczych Komisji Europejskiej

Orlen wyjaśnił, że SPV 5 jest spółką, która przejęła majątek wydzielany ze spółki LOTOS Paliwa (spółka Grupy Lotos, która zarządzała stacjami paliw - red.) tj. część działalności detalicznej LOTOS Paliwa nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejska w warunkowej zgodzie na fuzję Orlenu i Lotosu.

Zgodnie ze środkami zaradczymi węgierski MOL przejął 417 z 520 stacji paliw Grupy Lotos, natomiast PKN Orlen 144 stacje paliw MOL na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale ma kupić Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa miał trafić w ręce firmy Rossi Biofuel.

"Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV5 na PKN Orlen będzie miało miejsce z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen. Z dniem połączenia PKN Orlen wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki SPV5 na zasadach sukcesji uniwersalnej" - poinformował PKN Orlen w komunikacie i dodał, że 7 lutego 2023 roku oraz SPV5 pisemnie uzgodniły plan połączenia.

Połączenie muszą zaakceptować walne zgromadzenia akcjonariuszy

Orlen zaznaczył, że połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. "Spółka zwoła walne zgromadzenie nie wcześniej niż 20 marca 2023 roku" - podał.

12 stycznia br. PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował też z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji z Grupą Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.