Orlen przed kluczowymi decyzjami. To może być przełomowy rok

PKN Orlen zanotował w 2019 roku rekordowy przerób ropy naftowej. Najbliższe miesiące mają być przełomowe dla koncernu znad Wisły co najmniej z dwóch powodów - trwają kluczowe negocjacje dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem, koncern przygotowuje się też do przejęcia Energi. W ostatnim czasie doszło również do ważnych zmian kadrowych w obu paliwowych spółkach. Zmiany te mogą oznaczać przygotowania do wejścia w operacyjną fazę fuzji.

PKN Orlen liczy, że Komisja Europejska wyda zgodę na przejęcie Lotosu i Energi w najbliższych miesiącach.

Orlen przekonuje, że synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą potencjał połączonego koncernu, co umożliwi znaczącą ekspansję.

Na przejęciach lista wyzwań się jednak nie kończy. W samym koncernie doszło w ostatnim czasie do sporych zmian kadrowych, a już na początku marca szykują się zmiany w radzie nadzorczej spółki.