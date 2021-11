Orlen przedłuża negocjacje z partnerami do fuzji z Lotosem

Przedłużają się negocjacje z potencjalnymi partnerami do transakcji, która pozwoli sfinalizować przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos. Komisja Europejska przesunęła termin na realizację środków zaradczych do 14 stycznia 2022 r. - Jesteśmy na ostatniej prostej etapu prowadzącego do podpisania umów z partnerami - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Mega fuzja Orlenu i Lotosu

Parametr czasowy nie jest najważniejszy

- Priorytetem jest przeprowadzenie transakcji w taki sposób, by była ona korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów oraz akcjonariuszy, którzy wierzą w sens biznesowy i powodzenie tego strategicznego projektu. Potwierdzeniem tego jest m.in. warunkowa zgoda na fuzję przez NWZA Lotosu - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Jak informuje Orlen, równolegle do negocjacji z potencjalnymi partnerami do realizacji warunków zaradczych, prowadzone są działania przygotowujące obie spółki do fuzji. Kluczowe w procesie połączenia obu firm były uchwały podjęte 14 października br. przez NWZA Grupy Lotos, które umożliwiają przedstawienie środków zaradczych Komisji Europejskiej . Skarb Państwa, który prowadzi projekt fuzji, nie miał podczas tego walnego wymaganej większości głosów. Dlatego wynik głosowania do końca nie był pewny, a waga proponowanych uchwał dodatkowo podgrzewała atmosferę wokół walnego. Jednak uchwała wyrażająca zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Grupy Lotos uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących prawie 90 proc. kapitału zakładowego na NWZA.Jak podkreśla Orlen, wydzielenie rafinerii w Gdańsku to krok milowy do realizacji warunków zaradczych. W ramach dokumentacji przekazywanej KE złożony zostanie komplet warunkowych umów sprzedaży na rzecz inwestorów wszystkich aktywów wskazanych przez Komisję Europejską w warunkowej decyzji koncentracyjnej, jak również komplet zgód korporacyjnych po stronie PKN Orlen oraz Grupy Lotos, pozwalających na wdrożenie środków zaradczych.Orlen szacuje, że proces decyzyjny po stronie KE może trwać około trzech miesięcy. Do finalnego połączenia obu firm niezbędne będzie też uzyskanie zgody akcjonariuszy zarówno po stronie Grupy Lotos, jak i PKN Orlen. Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.Równolegle do procesu łączenia z Grupą Lotos trwają prace związane z przejęciem przez PKN Orlen Grupy PGNiG. W ten sposób ma powstać nowy, multienergetyczny koncern o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł.Czy kolejne wydłużenie negocjacji z partnerami do fuzji z Lotosem może niekorzystnie wpłynąć na te plany? Jak wielokrotnie zapewniał prezes PKN Orlen, parametr czasu w tak skomplikowanym procesie nie jest najważniejszy.- Chcę ten proces przeprowadzić właściwie, wybrać jak najlepszego partnera czy partnerów do realizacji środków zaradczych - mówił niedawno Daniel Obajtek. Jak podkreślił, im lepsze porozumienie z inwestorami zostanie wynegocjowane, tym krócej będzie trwała ocena potencjalnych partnerów przez Komisję Europejską, która musi wydać rekomendacje w tym zakresie.Na pytanie o to, czy brany jest pod uwagę scenariusz, w którym nie dojdzie do porozumienia z potencjalnymi partnerami do spełnienia środków zaradczych, prezes Orlenu odpowiedział, że każdy scenariusz jest brany pod uwagę.- Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że to nie jest proces polityczny, tylko ekonomiczny. Jeśli nie będziemy zadowoleni z wyniku negocjacji i nie zepną się nasze oczekiwania, to po prostu go nie przeprowadzimy - podkreślił Daniel Obajtek.Czytaj więcej: Daniel Obajtek o partnerach przy fuzji z Lotosem: każdy scenariusz jest możliwy