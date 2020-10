Orlen przejmie Polska Press? Giełda już reaguje

Doniesienia o możliwości przejęcia Polska Press przez PKN Orlen zelektryzowały nie tylko media, ale także inwestorów na giełdzie. - Z biznesowego punktu widzenia nie widzę żadnego sensu, by Orlen przejmował grupę prasową. Żaden inny koncern naftowy na świecie nie inwestuje w prasę. Jest to tylko i wyłącznie polityczna decyzja w ramach repolonizacji mediów - mówi WNP.PL ekonomista Marek Zuber.

Inwestorom nie podoba się taki plan

Żadna ze stron nie potwierdziła "The Economist" informacji na temat ewentualnego przejęcia. Pytanie o taki scenariusz zadaliśmy również PKN Orlen, do tej pory jednak nie dostaliśmy odpowiedzi. Jednak inwestorzy na warszawskim parkiecie nie najlepiej przyjęli takie doniesienia.Od rana PKN Orlen świecił na czerwono. Koło południa kurs spółki spadał o ponad 2,3 proc.Marek Zuber jednak nie spodziewa się dalszych gwałtownych przecen.- Reakcja na giełdzie, jeśli nastąpi, będzie krótkotrwała. Nie jest to inwestycja na miarę miliardów złotych i jeśli do niej dojdzie, to biorąc pod uwagę wielkość koncernu, nie wpłynie na jego kondycję - ocenia nasz rozmówca. - Jakiekolwiek niezadowolenie ze strony inwestorów, jeśli takie się pojawi, będzie raczej reakcją na kolejną decyzję, która nie ma nic wspólnego z działalnością biznesową Orlenu, ze strategią tej spółki. Bo ciężko znaleźć w zapisach aktualnej strategii, że Orlen będzie przejmował jakąkolwiek spółkę medialną - dodaje ekonomista.