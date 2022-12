Orlen przetestował możliwości sieci 5G na swojej infrastrukturze krytycznej

Orlen przeprowadził testy prywatnej sieci 5G w infrastrukturze przemysłowej kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku oraz na pobliskiej stacji paliw. Nowa infrastruktura komunikacji mobilnej ma służyć do realizacji nowych potrzeb biznesowych.

PKN Orlen w swojej strategii do 2030 zakłada rozwój cyfryzacji procesów biznesowych, w tym procesów przemysłowych. Testy sieci 5G w PKN ORLEN miały na celu sprawdzenie dojrzałości dostępnych dla przemysłu rozwiązań pod kątem: bezpieczeństwa, wydajności oraz optymalizacji.

Siemens dostarczył routery 5G, które wsparły technologię komunikacyjną oraz infrastrukturę brzegową na platformie Siemens Industrial Edge.

Zwiększa ona niezawodność procesów poprzez pracę w chmurze lokalnej, niezależnej od połączenia z chmurą globalną, zmniejsza wymagania dotyczące przepustowości łączy internetowych oraz co najważniejsze w przemyśle - zmniejsza opóźnienia w przesyle informacji krytycznych.

Orlen jako pierwszy w Polsce przeprowadził testy prywatnej sieci 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Spółka z Płocka otrzymała w tym celu czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wśród partnerów technologicznych tego projektu znalazł się również Siemens Polska, który dostarczył urządzenia 5G wspierające technologię telekomunikacyjną. Dodatkowo posłużyły one do przeprowadzenia eksperymentu w zakresie łączenia algorytmów sztucznej inteligencji oraz platformy Industrial Edge Siemensa z technologią VaaS (Video as a Sensor).

Wyzwania techniczne na terenie rafinerii w Płocku

Biorąc pod uwagę aspekty technologii telekomunikacyjnej, jednym z największych wyzwań w czasie testów okazało się zapewnienie wystarczającego poziomu mocy sygnału we wszystkich trudnodostępnych miejscach. Kluczowym zadaniem było dostarczenie odpowiedniej liczby anten i urządzeń, pozwalających uzyskać optymalną konfigurację infrastruktury radiowej oraz ich właściwe rozlokowanie.

Kolejnym wyzwaniem była integracja testowanej infrastruktury 5G, platformy Edge oraz algorytmów sztucznej inteligencji w jednym zadaniu.

- Chmura obliczeniowa wraz z algorytmami AI, w tym przypadku Googla, połączona z możliwościami technologicznymi platformy brzegowej Industrial Edge Siemensa to kierunek, bez którego nie wyobrażamy sobie rozwoju technologii przemysłowych. Rozwiązanie bazowało na danych przesyłanych w technologii 5G z uwzględnieniem rygorystycznych zasad cyberbezpieczeństwa i spełniło wszystkie założone cele. Technologiczne połączenie świata IT ze światem OT dla osiągania konkretnych celów biznesowych przedsiębiorstw produkcyjnych to coraz częstsza praktyka dająca możliwości dotąd nie dostępne - mówi Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Siemens Polska.

Testy zakończone sukcesem i to pomimo pracy w dwóch różnych systemach

Pilotażowy projekt Orlenu, w którym brał udział Siemens udowodnił, że możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie danych na terenie zakładów produkcyjnych z prędkością do 1Gb/s. W obszarze łączności krytycznej przetestowano łączność dyspozytorską głosową oraz wideo, a także sprawdzono możliwość transmisji danych przez urządzenia końcowe systemu łączności krytycznej.

Ważnym aspektem była także integracja nowych możliwości komunikacji krytycznej z istniejącym systemem służącym do cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej

- W ramach poszczególnych zastosowań sprawdzaliśmy m.in. możliwość przesyłania danych ze stacji paliw oraz liczników energii. Urządzenia Siemensa działały w każdej z weryfikowanych architektur sieci 5G i we wszystkich wymaganych przez PKN ORLEN pasmach. Przyznam, że ze wszystkich prowadzonych projektów z obszaru 5G, test przeprowadzony w płockiej rafinerii był jak dotąd najbardziej wymagający, dlatego tym bardziej jestem zadowolony z końcowego rezultatu - stwierdza Piotr Diakowicz, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Siemens Polska.