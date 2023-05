Orlen rekordowym zyskiem podzieli się z akcjonariuszami

Orlen pokazał rekordowe wyniki kwartalne i zapowiedział miliardowe inwestycje w tym roku. By je zrealizować, sięgnie po finansowanie z rynku, ale podtrzymuje też swoje plany w zakresie dywidendy. Będzie się dzielił zyskiem z akcjonariuszami.

PKN Orlen zaprezentował pierwszy raport kwartalny spółki po finalizacji wszystkich połączeń, tj. przejęciu najpierw Energi, później Lotosu i PGNiG. Powstały w ten sposób multienergetyczny koncern odnotował w pierwszych trzech miesiącach roku 110 mld zł przychodów, z czego 8 proc. stanowił zysk na poziomie 9,2 mld zł.

Jak informowali na wynikowej konferencji prasowej przedstawiciele zarządu Orlenu, koncern przede wszystkim chce rekordowe zyski inwestować w strategiczne projekty. W tym roku na inwestycje chce przeznaczyć 36 mld zł, głównie w segment energetyki odnawialnej oraz małej energetyki jądrowej.

Koncern zapewnia jednak też, że nie zapomni o swoich akcjonariuszach.

Orlen będzie dzielił się zyskami z akcjonariuszami

- Nasza strategia do 2030 r. przewiduje dzielenie się zyskami z akcjonariuszami. Dywidenda za 2022 rok będzie rekordowa i to nie tylko dla naszego koncernu, ale będzie rekordowa w historii gospodarczej kraju – mówił podczas konferencji online Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Jak podkreślał, to, że Orlen może wypłacić dywidendę w wysokości blisko 6,4 mld zł, czyli 5,5 zł na akcję, to także zasługa przeprowadzonych działań konsolidacyjnych - zarówno z Grupą Lotos, jak i PGNiG.

- To pozwoliło stworzyć stabilny koncern o mocnej pozycji finansowej, co umożliwia nam dzielenie się zyskiem zarówno z tak istotnym akcjonariuszem jak Skarb Państwa, ale i z mniejszymi akcjonariuszami – dodał Jan Szewczak.

Zgodnie ze zaktualizowaną na początku roku strategią PKN Orlen do 2030 r. koncern zamierza co roku wypłacać dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Miniony rok był rekordowy, to jest też rekordowa dywidenda

Jak przypomniał wiceprezes, skala dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami będzie uzależniona od wyników koncernu, ale ma być to nie mniej niż dywidenda "bazowa gwarantowana", której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 zł na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc.

- Miniony rok był wyjątkowy, stąd mamy rekordowe 5,5 zł na jedną akcję – mówił Jan Szewczak, dodając, że termin wypłaty dywidendy jest planowany na 1 września.

Orlen sięgnie po środki z rynku finansowego. Mocno wchodzi na rynek obligacji

Orlen, planując na ten rok 36 mld zł inwestycji, zakłada także pozyskanie środków z rynku finansowego.

Jak przekazali podczas wynikowej konferencji prasowej przedstawiciele zarządu Orlenu, źródłem finansowania mają być banki – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Koncern widzi wzrost zainteresowania azjatyckich instytucji finansowych naszym rynkiem.

- Wyniki finansowe naszej firmy świadczą o jej kondycji, trafności wyboru strategii i koncepcji konsolidacyjnej. Taki duży multienergetyczny koncern może znacząco łatwiej pozyskiwać środki finansowania niż poszatkowany. To powoduje, że nasze ratingi są tak korzystne i możemy się swobodnie poruszać po rynku finansowania – mówił Jan Szewczak.

Orlen w kontekście pozyskiwania finansowania myśli także o obligacjach, zarówno na rynkach europejskich, amerykańskich, jaki azjatyckich, gdzie chce być bardziej obecny. Koncern wybrał już konsorcjum banków, które prze 2 lata będzie wspierać Orlen w kwestiach tego typu instrumentów finansowych.

- Wchodzimy w ten rynek bardzo intensywnie, zarówno w rynek obligacji w walutach obcych, jak i zielonych obligacji – dodał wiceprezes.

Liczymy też na dobrą współpracę z takimi bankami, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwowu (EBOiR). Jednak najważniejszym źródłem finansowania chcemy uczynić sprawne zarządzania, oszczędności i optymalizację własnego kapitału – podsumował Jan Szewczak.